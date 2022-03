Steven Schurmann (Lokeren-Temse): “Als we promoveren, stop ik met plezier”

Voetbal tweede nationale AHoe zou het nog zijn met Steven Schurmann (34)? Al acht competitiewedstrijden niet gevoetbald, sinds december aan de kant met een scheurtje in de achillespees. “Mentaal zie ik daar zwaar van af.” Toch laat hij in de laatste bocht van competitie, vlak voor de eindsprint, z’n licht schijnen op de titelstrijd - ‘t is misschien z’n laatste. “Een kampioensploeg moet je bouwen. Niet kopen.”

Z’n laatste wedstrijd dateert al van 11 december, tegen titelconcurrent KVK Ninove. “Toen had ik al last van overbelasting aan de achillespees en werd beslist om een inspuiting uit te voeren om na de winterstop topfit te zijn.”

Maar dat draaide helemaal anders uit. Sindsdien kwam hij geen minuut meer op het veld. “Die inspuiting liep volledig fout. Maar echt vollédig. De details ga ik je besparen, maar ‘t werd alleen maar erger (zucht). Achteraf had ik misschien beter niks gedaan.”

En hoe gaat het drie maanden later met jou?

“Als ik heel eerlijk ben: zowel fysiek als mentaal niet fantastisch. Normaal gesproken ben ik mentaal ijzersterk, maar zie hier zéér zwaar van af. Want in het verleden was ik nooit geblesseerd. Zeker in de winter van je carrière is dat allesbehalve fijn. En blijkbaar kan ik daar heel moeilijk mee om.”

Zal je dit seizoen nog kunnen voetballen?

“Ik vrees ervoor. Een eventuele eindronde misschien wel, in de reguliere competitie heb ik me erbij neergelegd dat ik niet meer op het veld zal komen. De grootte van de scheur in mijn achillespees maakt dat onmogelijk.”

Heb je nog een contract voor volgend seizoen?

“Neen. Maar ik ben daar nuchter in. We zaten al eens rond de tafel, voor mij blessure, en toen spraken we af dat ik bij een eventuele promotie mijn schoenen met veel plezier aan de haak zal hangen. Eerste amateur kan ik niet combineren met mijn job én zou ik fysiek niet meer aan kunnen. Als we in tweede amateurklasse blijven, zullen we met alle partijen bekijken of ik er nog een jaartje bij doe. Of dat ik een andere functie binnen de club opneem. Dat scenario ligt ook op tafel.”

Overweeg je op lager niveau te gaan voetballen?

“Als je het gewoon bent om voor 2.000 supporters te spelen, weet ik niet of ik me nog zou kunnen opladen om voor minder volk bij een kleinere ploeg te gaan voetballen. Ik betwijfel of ik dan een goede ploegmaat zou zijn, of ik nog gemotiveerd zou zijn.”

Nochtans: enkele weken geleden had ik het gevoel dat je moeilijk in de ploeg van Lokeren-Temse zou geraken, nu geloof ik dat ze een fitte Schurmann nog kunnen gebruiken. Plots incasseren jullie zeven goals in vier wedstrijden. Wat is er aan de hand?

“Net als in de heenronde ben je gewoon op een paar toppers gebotst. Dat hoeft geen slecht nieuws te zijn, hé. Want heb je slécht gevoetbald? Neen, helemaal niet. RC Gent vind ik simpelweg een zéér goede ploeg, tegen Brakel pak je een billijk gelijkspel, en Sparta Petegem is gewoon heel uitgekookt. Da’s een kern die al zes à zeven seizoenen samenspeelt, terwijl Lokeren-Temse vijf of zes nieuwe spelers moet in passen in vergelijking met de heenronde. Dat is niet gemakkelijk. Al hoef je er ook niet flauw over te doen dat er is aangekocht om kampioen te spelen. Niets minder. Maar een kampioensploeg moet je bouwen, die kan je niet kopen.”

Geloof je dan nog in de titel?

“Natuurlijk. Die kampioensploeg kan op korte termijn nog gebouwd worden, hé. Vier punten achterstand op zeven wedstrijden is niet niks, maar eigenlijk heb je alles nog in handen - bovenin spelen nog veel concurrenten tegen elkaar. Als je nog vijf wedstrijden wint en twee gelijkspeelt, ben je kampioen. Alleen zou ik niet willen dat het op de slotspeeldag in Ninove pas beslist wordt, want dat wordt een absolute heksenketel (lachje).”

Als je nog vijf keer moet winnen, neem ik aan dat je de komende thuiswedstrijd tegen Westhoek bij één van de die zege rekent?

“Klopt, dat hoef je niet onder stoelen of banken te steken. Winnen is de enige optie. Doe je dat niet, dan is het nog niet einde verhaal, maar dan heb je niks meer in eigen handen. Een gemakkelijk overwinning zou het vertrouwen deugd doen, maar ik herinner me dat in Westhoek ook afgezien hebben (Lokeren-Temse won met 0-1, red.). Dus makkelijk wordt dat niet. Je moet winnen. Liefst nog met veel goals en mooi voetbal, al komt dat niet op bestelling.”

Tot slot: ben je nog steeds aan het fitnessen om de beker omhoog te steken?

“(hilariteit) Wel, ik zal je daar een mooi verhaal over vertellen. Een paar weken na dat interview, speelden we tegen Ninove. Aangezien ik een grote mond heb op het veld, kreeg ik het aan de stok met Koen Persoons. We gingen verbaal in de clinch, waarop enkele van z’n ploegmaats me plots “moet jij niet gaan fitnessen” toebeten. En ik kon écht niet volgen (lacht). Dus nadien vroeg ik aan Jelle Merckx wat ze daarmee bedoelden, waarna hij droogweg opmerkte: “Schure, ze doelen op je interview”. Pas toen viel m’n frank, potverdorie! (lacht) Geweldig verhaal, toch? Zo zie je maar dat de concurrenten die artikels wel degelijk lezen. Dus tijdens mijn revalidatie ben ik zéker aan het fitnessen om de beker in de lucht te steken (grinnikt).”

