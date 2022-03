Steven Peeters en OHR Huldenberg willen nog eens een thuiszege boeken: “Supporterslegioen teruglokken met verzorgd voetbal én resultaten”

voetbal eerste provincialeDriemaal op rij ging OHR Huldenberg de afgelopen weken in eigen huis met 1-2 de boot in. Vorig weekend wist de eersteprovincialer op bezoek bij Houtem-Oplinter (1-1) aan te knopen met een gelijkspel. Zaterdag hoopt het tegen Linden de thuisfans een overwinning te schenken, wat geleden is van voor Nieuwjaar.

“Het waren vooral ontgoochelende weken waarin we telkens met één doelpunt verschil verloren”, blikt trainer Steven Peeters terug. “Tegen Veltem en Bertem speelden we slechts één goede helft wat niet voldoende is in eerste provinciale. Tegen Kampenhout verdienden we misschien iets meer.”

“Vorige week in Houtem waren de omstandigheden dan niet in het voordeel van een voetballende ploeg met een slechte staat van het terrein en veel wind. Toch kan ik de spelers weinig verwijten, want aan inzet en motivatie was er geen gebrek. Jammer dat we na ons doelpunt zo snel de gelijkmaker moesten incasseren.”

Geen monsterscores verwachten

“Naar het duel tegen Linden kijk ik steeds uit omdat ik daar geboren en getogen ben. Het zal net zoals het heenduel een vrij intensieve wedstrijd (1-2-zege) worden en details zullen bepalen over winst of verlies. Open wedstrijden met monsterscores komen zelden voor in eerste provinciale omdat iedereen aan elkaar gewaagd is.”

“Opperste concentratie zal belangrijk zijn en ik verwacht meer scherpte in de beide zestienmetergebieden van mijn team. Waar we in het verleden een stevige thuisreputatie hadden opgebouwd, heeft deze de afgelopen periode een flinke knauw gekregen en moeten we er voor eigen volk opnieuw stevig tegen aangaan. Ons supporterslegioen is door corona ook in aantal afgenomen, maar het is aan ons om ze weer te lokken met niet alleen verzorgd voetbal, maar ook met resultaten.”

Zicht op vierde plaats behouden

“Wat er ons nog rest dit seizoen? Zoveel mogelijk wedstrijden winnen en proberen enkele jongeren hun kans te geven om te tonen wat ze in hun mars hebben. Bij winst zaterdag hebben we nog zicht op de vierde plaats en kunnen we onze doelstelling om in de top vijf te eindigen blijven behouden. Alles daarboven zal niet meer realiseerbaar zijn.”

Het huiswerk richting volgend seizoen is zo goed als af. “Enkel als er zich nog een opportuniteit voordoet, zullen we deze bespreken. Graag willen we nog enkele jonge talenten toevoegen aan onze kern. Dat is momenteel de prioriteit”, besluit Peeters.

Lees ook: meer provinciaal voetbal