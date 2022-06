Steven Peeters en OHR Huldenberg willen beter doen dan vorig seizoen: “Langer een rol van betekenis spelen”

Wielrennen Dames van S-Bikes Doltcini staan hun mannetje: “Medaille op BK van Dina Scavone is geen toeval”

Zondag veroverde Dina Scavone in Middelkerke de zilveren medaille op het Belgisch kampioenschap voor clubteams. Voor S-Bikes Doltcini is het een nieuw hoogtepunt dit seizoen. Zowel bij de mannen als bij de dames kan de ploeg uitstekende resultaten voorleggen. Hoewel het team zeker niet de grootste in het peloton is, behaalde men de voorbije maanden wel al zestien overwinningen.

27 juni