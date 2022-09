Steven Peeters en OHR Huldenberg trekken naar Rhodienne-De Hoek: “We moeten zeker op onze hoede zijn”

“In de eerste wedstrijd tegen Wambeek-Ternat kregen we misschien iets meer dan we verdienden en in de tweede wedstrijd was de tegenstrever sterker”, is trainer Steven Peeters eerlijk. “We hebben dan ook in onze eerste twee wedstrijden de twee geklasseerde ploegen achter de kampioen van vorig jaar bekampt. Doch in de tweede wedstrijd hadden we meer kunnen tonen, maar aan inzet en mentaliteit lag het zeker niet.”

“Wat ik leerde uit de eerste wedstrijden? Dat OHR Huldenberg niet altijd het spel zal moeten maken, maar zoals vele ploegen soms eens een afwachtende houding moet aannemen. De volgende weken moeten er met realistisch en efficiënt voetbal punten gesprokkeld worden, te beginnende met dit weekend. Afgelopen weekend is nogmaals gebleken dat elke ploeg van elke ploeg in deze reeks kan winnen, wat aangeeft dat het wederom een spannend seizoen zal worden.”

Niets verwijten

“Of die 2-4 van vorig weekend hard binnenkwam? Ja en neen. De doelkansen die we hebben weggegeven waren te veel in vergelijking met de gecreëerde kansen en bij de tegenstander liepen bepaalde profielen die wij niet of nog nooit hebben gehad. Deze hebben ons pijn gedaan.”

“Verder kan ik mijn jongens niets verwijten wat de wedstrijdmentaliteit betreft. Bepaalde spelers hebben het voortouw genomen om een positief resultaat te behalen. Enkel de licht gefloten penalty net voor de rust heeft toch wel een bepaalde invloed gehad op het resultaat.”

Uitgaan van eigen sterkte

“Dat de groep klaar is om dit weekend iets recht te zetten? Zeker, al denk ik dat we zeker op onze hoede moeten zijn, want Rhodienne-De Hoek zal ook wel iets willen rechtzetten na vorige week in Bierbeek (5-2-nederlaag). We moeten vooral uitgaan van onze eigen sterkte en dan denk ik dat we ook in Rhodienne de punten kunnen meenemen zoals we in Wambeek deden.”

“Waar onze sterktes liggen dit seizoen? De ruggengraat van onze ploeg speelt nu al jaren samen en samen met onze drive en winnaarsmentaliteit gaat ons dat nog veel punten opleveren in de toekomst. Ook de defensieve organisatie verliep beter in de voorbereiding en hopelijk recupereren we offensief nog snel enkele spelers, wat ons offensief nog wat meer mogelijkheden zal geven”, besluit Peeters.