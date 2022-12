Steven Peeters en OHR Huldenberg klaar voor afsluiter tegen Rhodienne-De Hoek: “2 verloren punten van in de heenronde moeten teruggenomen worden”

“Ik denk dat we mogen spreken van een geslaagde heenronde”, stelt Steven Peeters. “In de beginfase waren de resultaten wat wisselvallig, maar naar het einde van de heenronde hebben we toch een mooie reeks neergezet. De ploegen zijn nog meer aan elkaar gewaagd als je naar de rangschikking kijkt, maar met een mooi vierde plaats is de heenronde geslaagd.”

“Of het zaak is om dit weekend mooi af te sluiten? Zeker, na onze misstap van vorige week (0-2-nederlaag tegen Mazenzele-Opwijk) gaan we er alles aan doen om de drie punten thuis te houden, wat niet wil zeggen dat we vorige week niet hadden kunnen winnen. Als we onze momenten en mogelijkheden beter hadden genomen dan hadden we ook van een sterk Mazenzele-Opwijk kunnen winnen.”

“In Rhodienne-De Hoek (0-0-gelijkspel) hebben we in de heenronde naar ons gevoel ook twee punten verloren en deze moeten nu teruggenomen worden. Ook het jaar 2022 mooi afsluiten is een doelstelling.”

Hypotheek

“Wat ik ook graag wil meedelen, is dat we in ons aanvallend compartiment met Meylemans en Vergauwen toch lang twee belangrijke pionnen hebben moeten missen, maar dit heeft dan ook weer gezorgd voor de ontplooiing van enkele jongeren. Ook de vele opgelopen blessures op ons slecht terrein heeft voor een stuk een hypotheek gezet op meer dan een vierde stek.”

“Dat na dit weekend een welgekomen pauze volgt? Inderdaad, ik denk dat iedereen de onderbreking kan gebruiken. Het is toch ook al even geleden na corona dat iedereen op een deftige manier kon feesten met familie. Op 3 januari gaan we ons dan terug voorbereiden op een betere terugronde dan vorig seizoen. Dat zal alleszins onze doelstelling worden voor 2023.”

“Welke lessen ik meeneem uit die terugronde van vorig seizoen? Dat we iets realistischer en zakelijker voetbal moeten brengen zoals de meeste teams in eerste provinciale en dat we onze ‘sturm und drang’ soms opzij moeten zetten om een goed resultaat te behalen. Ook in onze thuiswedstrijden moeten we meer punten sprokkelen en rekenen we stilletjes aan terug op onze ‘OHR relschoppers’ om ons naar deze overwinningen te schreeuwen”, besluit Peeters.