Steven Ottevanger (Maaseik) na de bekernederlaag in Roeselare: “Geen antwoord op constant niveau van de West-Vlamingen”

Volleybal Beker van BelgiëDe kans dat Greenyard Maaseik in februari opnieuw in de bekerfinale staat, is op dit moment klein. De Maaslanders verloren zaterdagavond zo goed als kansloos bij Roeselare. In de eerste set stond Maaseik nergens, daarna staken de Limburgers wel regelmatig de neus aan het raam. “Daar moeten we ons aan optrekken met het oog op de terugwedstrijd”, vertelt Steven Ottevanger. “Roeselare speelt momenteel nog een niveautje hoger dan Maaseik.”

De libero van Maaseik heeft gelijk, want in de eerste set liepen de Maaslanders achter de feiten aan. Daarna kwam Maaseik beter in de match. “Dat is zo, maar we maakten eigenlijk nooit echt kans op setwinst”, reageert de Nederlander. “Roeselare was duidelijk de betere ploeg. De West-Vlamingen namen een snelle start. Pas in de tweede set konden wij reageren. We wisten dat we een sterke tegenstander konden verwachten, maar de druk lag niet bij ons. Tegen de mokerslagen van Roeselare viel er in het begin van de match weinig te beginnen.”

Trip naar Zwitserland

Maaseik reisde vorige week op en neer naar Zwitserland waar de ploeg op het veld van Amriswild een vijfsetter afwerkte. Sloop de trip in de benen? “Dat zal zeker wel een rol gespeeld hebben, maar het was niet dat we uitgeput op het veld stonden. Ik vind niet dat we de Europese wedstrijd als excuus kunnen inroepen.”

In Zwitserland keek Maaseik na twee sets ook tegen een 2-0-achterstand aan, maar haalde Greenyard het verlies nog op. Was dat in Roeselare geen optie? “We spreken we over andere tegenstanders, hé. Roeselare heeft een pak meer kwaliteit in huis en speelde veel constanter. We hebben nog wat achterstand in te halen, momenteel is de kampioen sterker.”

Nieuwe kans

Betekent dat ook dat Maaseik de bekerfinale nu al op zijn buik mag schrijven? “Helemaal niet. We hebben vanaf set twee goed meegespeeld. Over twee weken krijgen we een nieuwe kans. We moeten vermijden dat Roeselare twee sets wint en hopelijk slaan we dan toe in de gouden set.”

Woensdag trekken de Maaseikenaars opnieuw naar West-Vlaanderen, deze keer voor de competitieopdracht op het veld van Menen. “Ik speelde nog niet tegen die ploeg, maar ik heb me laten vertellen dat het een speciale wedstrijd wordt. We willen alleszins opnieuw punten pakken.”

