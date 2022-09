Steven Huysveld (T1 Elene-Grotenberge) na verlies in Anzegem: “Dit was niet ons normale niveau”

voetbal derde nationale AAfknapper! Eendracht Elene-Grotenberge trok, na 2-3-winst in de oefenmatch bij tweedenationaler Oostkamp, met verwachtingen naar de eerste wedstrijd in derde nationale A. Het werd 3-1 voor thuisploeg Anzegem. EEG had zondagnamiddag heel weinig in de pap te brokken.

Nochtans was de eerste goeie mogelijkheid voor de nieuwkomer in het nationale voetbal. Lorenzo Vanhoolandt nam een bal in één tijd op de slof. Het leer vloog nipt naast. Even later verkeek linksachter Roemer De Tandt zich op een voorzet waardoor hij een overtreding moest begaan. Michiel De Bruycker vond het hoofd van Seppe Lecour die helemaal vrijgelaten inkopte. Jarich Hellinckx kon drie minuten later gelijkstellen, maar in dezelfde minuut zorgde Lecour voor 2-1. Net voor de rust dreef De Bruycker de voorsprong op. EEG was totaal ontredderd.

“Zwak, ontluisterend zelfs”, vond EEG-trainer Steven Huysveld. “We waren heel weinig momenten op niveau. Niet goed in balverlies, vooral te weinig agressie en te weinig beweging in balbezit. Net voor de 1-0 trapt iemand naast de bal waardoor hij een vrije trap moet weggeven. Die gaat binnen. Een weggever, maar we komen dankzij de gelijkmaker snel weer in de match. Binnen dezelfde minuut gaan we weer in de fout. De derde van Anzegem komt er na balverlies bij het uitvoetballen. Dat de thuisploeg dit afstraft is hun verdienste. Maar ook een gevolg van ons falen.”

Te weinig grinta

Huysveld – Robin Martens, Benoit Vermeer, Emilio Cocquyt en Domien Schelstraete bemannen de gekwetstenboeg – bracht tijdens de rust Tim Van Caelenberg in voor Emir Güngör en schoof De Tandt een rij vooruit. Dat bracht weinig zoden aan de dijk. Dus volgde rond het uur een dubbele wissel. De Tandt en Finidi Vandendriessche maakten plaats voor Doran Mertens en Ian Groenez. Dat bracht even schwung in de offensieve intenties van de blauw-witten, maar na enkele minuten was ook dat voorbij. Anzegem hield de dubbele voorsprong heel makkelijk vast.

“Willen, maar niet kunnen was het in de tweede helft”, stelde Huysveld scherp. “Te veel spelers brachten niet de nodige grinta op. Iets wat je de eerste match van het seizoen nochtans verwacht. Dit was niet ons normale niveau. We werden inzake mentaliteit afgetroefd. Zondag krijgen we Voorde-Appelterre op bezoek, een match waarin van ons minder wordt verwacht.”

