Steven Huysveld (T1 E.Elene-Grotenberge): “Zeven op dertig is te weinig, maar alles hangt dicht bij elkaar”

voetbal derde nationale ADrie puntendelingen op rij voor Eendracht Elene-Grotenberge. Het is een stap in de goede richting. Zeven punten uit tien wedstrijden is te weinig. Na de 0-0 thuis tegen Stekene toonde trainer Steven Huysveld zich niet ontevreden.

Opwindend was het duel tussen EEG en Stekene niet. De thuisploeg toonde iets meer wil om te winnen en kwam aan de beste mogelijkheden. Alleen bij de laatste pass liep het te vaak verkeerd. “Ik denk dat we verdedigend quasi een vlekkeloze partij speelden”, gaf Huysveld z’n defensie een pluim. “Offensief was het meestal net niet. We hebben onszelf niets te verwijten. De laatste pass ontbrak om een doelpunt te maken. Door onze plaats in het klassement wordt daar nu wat langer bij stilgestaan dan anders.”

Aanvallers out

Huysveld moest het in de spits doen met centrale verdediger Lucas Van Der Sypt. Op de flanken speelden Robin Martens en Finidi Vandendriessche. “Doran Mertens is door een scheurtje in de hamstrings out, maar zal volgende week opnieuw meetrainen”, duidde Huysveld. “Matthias Van Peteghem heeft een gelijkaardig letsel. Ook hij zal deze week hervatten. Lorenzo Vanhoolandt ontbrak door een licht letsel. Ook hij herneemt deze week. En na een gele strafdag is Jarich Hellinckx zaterdagavond in Rumbeke weer inzetbaar. Op linksachter doen we het al een drietal matchen met Kevin Merckaert. Als ik al de spelers die niet op hun beste positie staan optel, kan ik enkel maar tevreden zijn over de weerbaarheid die iedereen toont.”

Drie maal gelijk

Na een derde van de competitie heeft EEG slechts één punt voorsprong op de hekkensluiters Wervik en Aalter. Eppegem telt één punt meer, Rumbeke twee, Drongen en Roeselare-Daisel drie. “Uiteraard is zeven punten uit tien wedstrijden te weinig”, gaf Huysveld toe. “We moeten nu vooral naar de toekomst kijken. In die tien matchen lagen we nog geen enkele keer echt onder. De voorbije weken haalden we punten. Met puntendelingen schiet je in het klassement niet veel op, maar we pakken ze wel. Bovendien hangt alles heel dicht bij elkaar. Wat betekent dat we nog altijd hoopvol moeten blijven. Het makkelijkste is het te laten schieten, het moeilijkste is mentaliteit en weerbaarheid opbrengen. Dat doen we nog altijd.”

