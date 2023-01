Steven Huysveld (T1 E.Elene-Grotenberge): “Winst of verlies in Drongen, matchen nadien blijven belangrijk”

voetbal derde nationale ACruciale partij voor Eendracht Elene-Grotenberge zondag bij KVE Drongen. Beide ploegen tellen na vijftien speeldagen vijftien punten. Wie drie punten pakt zet een stapje in de richting van het behoud in derde nationale.

Heel wat parallellen tussen Drongen en Elene-Grotenberge. Beide ploegen zijn bezig aan hun eerste seizoen in het nationale voetbal, wonnen drie matchen, verloren zesmaal en speelden zes keer gelijk. Zelfs het doelpuntensaldo ligt in elkaars buurt: min vier voor EEG, min zes voor Drongen. Bovendien hebben beide clubs lang moeten wachten op een eerste thuiszege. EEG-trainer Steven Huysveld beschikt voor de eerste wedstrijd van 2023 over een zo goed als volledig fitte kern. Enkel de langdurig geblesseerden Finidi Vandendriessche (die voor volgend seizoen verlengde) en Yannick Van de Sompel (die dicht bij nieuwe overeenkomst staat) ontbreken.

Laag blok

“Zoals altijd zijn de maanden januari en februari heel belangrijk”, benadrukt Huysveld. “We moeten eerlijk bekennen dat de eerste ronde niet verliep zoals we hadden gehoopt. Voor de start van de competitie lag de lat iets hoger. Winst of verlies zondag in Drongen, de matchen nadien blijven even belangrijk. De laatste acht speeldagen verloren we zevenmaal niet. Vijf van die zeven partijen eindigden op een gelijkspel. Je kan dat negatief of positief bekijken. Wij proberen dat tussen de twee te zien.”

Het jaar aanvangen met winst zou handig zijn. “Makkelijk zal dat zeker niet worden”, beseft Huysveld. “Drongen is een ploeg die graag het initiatief aan de tegenstander laat. Op die manier scheppen ze toch elke match een paar kansen. Vorig seizoen kwamen we vaak tegen dergelijke ploegen uit en verstonden we de kunst om die aanpak te ontwrichten. Aan ons om te tonen dat we dit niet verleerd zijn.”

Veel blijvers

De voorbije weken zat de sportieve cel niet stil. De doelmannen Jordy Engelbinck en Milan De Groote en de veldspelers Domien Schelstraete, Jarich Hellinckx, Ruud Tack, Kevin Merckaert, Ian Groenez, Jari De Roover, Benoit Vermeer, Jimmy Denis, Lucas Van der Sypt, Emir Güngör en Matiss Doniks verlengden. Doran Mertens verkast naar Destelbergen, Lorenzo Vanhoolandt wordt bij KSK Ardennen en Munkzwalm genoemd, Roemer De Tandt bij Munkzwalm en Sottegem. Ook Emilio Cocquyt en Angelo Faignaert, twee mannen die niet zo vaak de wedstrijdkern haalden, verlaten EEG.

