Steven Dillien speelt met RSCA Futsal halve finale van beker van België in Charleroi: “Het verhaal van de cup is helemaal anders”

Futsal eerste nationaleWoensdagavond staan Charleroi en RSCA Futsal tegenover elkaar in de heenwedstrijd van de halve finale van de beker van België. De rangschikking toont aan dat het om een onvervalste topper gaat. De Carolo’s staan op de tweede plaats, terwijl paars-wit de ongeslagen leider is. Op 22 februari volgt de terugmatch in Roosdaal.

Vorige vrijdag stonden Anderlecht en Charleroi al eens tegenover elkaar, maar dat was in competitieverband. De Brusselaars haalden het toen met 5-4, nadat een 1-3-achterstand na de rust werd ongedaan gemaakt. Bij RSCA beseft men dat het beter zal moeten om geen problemen te ondervinden in de halve finale van de beker. Steven Dillien – de laatste weken met vier doelpunten in drie matchen sterk op dreef – knikt instemmend. “Vrijdag was onze eerste helft in de competitie niet goed. We zaten helemaal niet in de match. Na de rust konden we de scheve situatie wel ombuigen. Dat toont onze mentale veerkracht aan. Ik opende toen de score en dat gaf vertrouwen. Net als mijn ploegmakkers dacht ik dat de trein vertrokken was, maar het liep anders. We moesten zwoegen tot de laatste minuut om te winnen. Het verhaal van de cup is helemaal anders.”

Beslissende details

Steven Dillien beseft dat details kunnen oordelen over het resultaat. “Kleine zaken kunnen inderdaad gevolgen hebben. Vrijdag floot de ref een strafschop tegen ons. Op de beelden was na de match te zien dat er zelfs geen contact was. Ghislandi bleef met zijn voet in de grond steken. Scheidsrechters kunnen fouten maken, dat hoort bij het spel. Hert dubbeltje mag ook eens naar onze kant rollen. De uitsluiting van Diogo was een ander sleutelmoment. Zijn eerste geel heb ik niet gezien, de tweede kaart was terecht. Charleroi kon profiteren van de situatie, maar uiteindelijk konden we de problemen oplossen.”

Andere match

Het bekerverhaal wordt over twee matchen gespreid en dat vindt Steven Dillien geen nadeel. “In de competitie ben je bij een nederlaag drie punten kwijt, maar dat kan je in de twintig volgende wedstrijden compenseren. In de beker is dat niet het geval. Op de halve finale na gaat het telkens om één beslissende match. Tegen Charleroi krijgen we dus uitzonderlijk twee kansen en dat vind ik geen nadeel. Het toeval speelt minder mee. We hopen in ieder geval om in Charleroi een goed resultaat neer te zetten, zodat we het in de terugwedstrijd wat comfortabeler hebben.”