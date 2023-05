Steven Dillien schiet RSCA Futsal naar finale van play-offs: “Fijn dat ik nu op belangrijke momenten kan scoren”

voetbal jupiler pro league Pietro Perdichiz­zi en KVC Westerlo gaan thuis tegen Standard op zoek naar eerste zege in PO2: “We willen niet als laatste eindigen”

Amper een week na het felbevochten 2-2-gelijkspel op Sclessin moet KVC Westerlo zaterdagavond opnieuw de wei in tegen Standard, dat moet winnen om eventueel nog in het spoor van AA Gent te blijven. De Kemphanen gaan in het eigen Kuipje dan weer op zoek naar hun eerste overwinning in twee maanden tijd.