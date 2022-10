Steven Dillien (RSCA) met Rode Duivels onderuit in Georgië: “In maart moeten we iets rechtzetten”

Na afloop van het duel in Georgië had Steven Dillien een dubbel gevoel. “Verdedigend stond het degelijk. We hebben weinig kansen weggegeven. De eerste helft leek op 0-0 af te steven, toen een afgeweken bal kort voor de rust alsnog in doel belandde. Dat was een ferme domper. Toch kwamen we opnieuw in de match (doelpunt van Rahou, red.). De rode kaart van doelman Vrancken heeft ons pijn gedaan. Het was een keerpunt, want de Georgiërs konden uit de man-minder-situatie scoren. In de slotfase namen we risico’s, maar het leverde ons niets meer op. Roninho (ploegmaat bij RSCA, red.) tekende voor de 3-1. Het was een belangrijke goal, waarmee ik hem enkel maar kan feliciteren.”

Niet uitgeteld

Volgens Steven Dillien werd er dit weekend een oorlog verloren, maar geenszins een veldslag. “Hoewel Georgië favoriet is in de groep, zijn we zeker niet kansloos. In maart moeten we iets rechtzetten. Dan ontvangen we hen in Roosdaal. De omstandigheden zullen dan ook helemaal anders zijn. Wij vertrokken donderdag naar Tbilisi, maar waren achttien onderweg. In Istanboel moesten we lang wachten op onze aansluiting. Ik zoek geen excuses, maar het zorgde wel voor vermoeidheid. Veel publiek was er trouwens niet komen opdagen in de grote sporthal (capaciteit 7000 toeschouwers, red.). De aanwezigen waren wel fanatiek. In maart moeten we in staat zijn om de achterstand van twee doelpunten weg te werken. Maandag is er bij Anderlecht een rustdag. Die komt voor mij niet ongelegen. Daags nadien hervat ik dan de trainingen met de ploeg in Roosdaal. Vrijdagavond nemen we het in eigen huis voor de competitie op tegen Borgloon. Dan moeten we na de interlandbreak de goede lijn van de voorbije weken opnieuw een verlengstuk kunnen geven.”