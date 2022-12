Steven Dillien met RSCA Futsal tegen ex-club FT Antwerpen: “Clash in kwartfinale komt voor beide ploegen vroeg”

futsal eerste nationaleVrijdag sluit RSCA het jaar af met de kwartfinale van de beker van België. Het gaat meteen om een titanenstrijd, want de onschuldige hand zorgde ervoor dat FT Antwerpen en RSCA Futsal tegenover elkaar komen te staan. Dat is het nummer twee tegen het nummer één uit onze competitie. Een topduel wacht.

Elke speler van beide ploegen kijkt uit naar de confrontatie tussen de Antwerpenaren en paars-wit. Voor Steven Dillien krijgt de topper nog wat extra pit. In het verleden verdedigde hij de kleuren van de tegenstander. “Ik heb twee jaar bij Antwerpen gespeeld, al was daar wel één coronajaargang bij. Uiteraard is deze match de affiche van de kwartfinales. De clash in de kwartfinale komt voor beide ploegen vroeg. In principe zou dit de finale moeten zijn. Anderzijds maakt het nu ook niet zo gigantisch veel uit, wanneer je een ploeg bekampt. Uiteindelijk moet je toch tegen iedereen aan de bak.”

Sterk blok

Steven Dillien kent als geen ander FT Antwerpen. Het is niet langer een ploeg die bestaat uit sterke individuen. Dillien bevestigt. “Antwerpen is uitgegroeid tot een sterk blok. Aanvankelijk leek de afwerking nog een probleem te zijn, maar de laatste weken valt daar niets meer van te merken. In de competitie kenden ze één uitschuiver. Tegen Herentals verliezen kan nu eenmaal gebeuren. Uit ervaring weet ik dat de derby op het scherp van de snee wordt gespeeld. Ze beschikken over de sterkste kern in eerste klasse. Antwerpen is inderdaad niet langer aangewezen op de flitsen van enkele sterkhouders. Wanneer ze een vervanging doorvoeren, is dat allerminst een verzwakking.”

Charleroi

De winnaar van het duel neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van Malle-Charleroi. Logischerwijze zouden dat de Carolo’s moeten zijn. Een gemakkelijke opdracht wordt geenszins voor de laureaat. “Steven Dillien houdt dan ook beide voeten stevig op de grond. “Dat wordt ook een zware klus, maar ik concentreer me eerst op Antwerpen. In de competitie hebben zij het ons echt lastig gemaakt. Als enige konden zij ons punten afsnoepen. Laat dat een waarschuwing zijn.”