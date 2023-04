Steven Dillien gaat met Rode Duivels Futsal op zoek naar kwalificatie in Hongarije: “Ondanks de kleine marge hebben we vertrouwen”

Futsal Rode DuivelsDe Rode Duivels Futsal staan maandag voor een uiterst cruciale match. In het Hongaarse Debrecen moet men zich proberen te plaatsen voor de tweede groepsfase in het kwalificatietornooi voor het WK 2024. De opdracht is duidelijk: minstens een gelijkspel behalen tegen de stugge en fysieke Hongaren.