Steven Defour en KV Mechelen trekken vol vertrouwen naar leider Genk: “Een zege is ook nu het doel”

Voetbal Jupiler Pro LeagueRacing Genk - KV Mechelen. Dat is ook Steven Defour die zijn leermeester Wouter Vrancken in de ogen kijkt. De ex-Rode Duivel werkte eerst als speler en nadien als assistent-coach samen met de Limburgse trainer. “Na de overwinning tegen Standard heeft Wouter me een berichtje gestuurd”, aldus Defour.

Met zes op zes in zijn eerste twee wedstrijden is Defour uitstekend gestart aan zijn trainersloopbaan. Met een flinke dosis zelfvertrouwen stapt Malinwa de bus op richting Limburg, al bestaat ook het risico op decompressie en gemoedsrust. “Als je met die mentaliteit aan de wedstrijd begint, krijg je gegarandeerd een pak slaag. Dat heb ik niet graag. We zullen de spelers dat wel inpeperen. Genk staat terecht op de eerste plaats. Ook de eerste wedstrijd op het veld van Club Brugge had het kunnen winnen. Toch trek ik naar Genk met de doelstelling om die partij te winnen. Of ik een trainer ben die zich aanpast aan de tegenstander? Mijn basisprincipes zijn elke wedstrijd dezelfde, alleen is de aanpak van een match wel afhankelijk van de tegenstander.”

De wisselvallige eerste seizoenshelft van Malinwa staat in schril contrast met het fenomenale seizoensbegin van Genk. Vrancken leidde de Limburgers naar een 37 op 42. “We weten hoe Wouter werkt natuurlijk. Maar of dat een voordeel is? Als ik naar de stand kijk, lijkt me dat niet. (lacht) De motivatie bij mezelf of bij mijn spelers is niet bepaald groter nu dat ze tegen hun ex-coach spelen. De twee wedstrijden onder mij hebben ze telkens hard gewerkt. Ik verwacht tegen Genk hetzelfde.”

“De laatste keer dat ik Wouter heb gehoord dateert van na de overwinning tegen Standard (vorige week woensdag, red.). “Proficiat, doe zo voort”, stuurde hij. Dat zullen we vrijdag proberen te doen.”

Het wordt voor Defour puzzelen in het hart van zijn verdediging. Bates is geschorst en Vanlerberghe is out tot na het WK. Onze landgenoot moet een kleine cardiale ingreep ondergaan, nadat een routinescreening een probleem aan het licht bracht. “Dat de afwezigheden van David en Jordi samenvallen is niet ideaal. Al opent dit perspectieven voor andere spelers.” Met Peyre, Van Hoorenbeeck en ex-Genk-speler Wouters heeft Defour nog meerdere opties achter de hand.

