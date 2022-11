Steven Defour en KV Mechelen pakken drie belangrijke punten door wangedrag Charleroi-fans: “Dit verdienden we niet”

Op het kwartier stuurde Boterberg de spelers voor het eerst naar binnen, nadat vuurpijlen, maar vooral heel wat tennisballen het strafschopgebied van Coucke teisterden. In minuut 68 belandde een nieuwe vuurpijl op het veld. Einde wedstrijd. Een match waarin Malinwa nooit een vuist kon maken. De 1-0-achterstand logisch te noemen. “Ik zit hier met een gemengd gevoel”, vertelde Defour op zijn persconferentie. “We verdienen vandaag - op basis van het eerste uur - geen drie punten. Zelfs voor een punt zaten we nog niet goed genoeg in de wedstrijd. Met een poging van Schoofs konden we eens dreigen, maar voor het overige konden we Charleroi niet in de problemen brengen. We hadden veel te veel momenten in de wedstrijd, waarin we niet goed genoeg waren.”