Steven De Vos (T1 WK St-Goriks): “Tegen Boekel stap richting behoud zetten want vierde provinciale stelt niet veel meer voor”

Kelderkraker in derde provinciale C! WK St-Goriks mag op eigen veld, op de top van de Hostellerie, rode lantaarn WIK Boekel partij geven. Het team van trainer Steven De Vos begint met drie punten voorsprong aan dit duel en kan Boekel naar vierde sturen.

In een reeks met vijftien ploegen is er slechts één rechtstreekse daler. Boekel staat er met zestien punten uit 23 wedstrijden het slechtst voor, maar pakte na acht nederlagen op rij vier op zes in de thuismatchen tegen Volkegem en Everbeek. Het team van trainer Kenneth Botteldoorn heeft weer een beetje hoop. Ook St-Goriks pakte vier op zes na een overtuigende thuiszege tegen Sottegem B en een gelijkspel bij Volkegem.

“We zitten in een goeie flow”, pompt trainer Steven De Vos zichzelf moed in. “Op Volkegem kwamen we ongelukkig 2-0 achter, maar sloegen we terug en werd onze winninggoal onterecht afgekeurd. Er stak dus meer in dan 2-2. Tegen Boekel is het zaterdagavond erop of eronder. Boekel in het klassement achter ons houden is de opdracht.”

Zonder topschutter Merchiers

De Vos zal moeten schuiven met pionnen. Topschutter Korneel Merchiers, Hannes Browaeys en Lance De Winter ontbreken. “Jammer dat Korneel er niet bij zal zijn want we scoren niet makkelijk”, gaat De Vos verder. “Hij is de laatste weken ook de man in vorm. We proberen dat op te lossen.”

Bij winst tegen Boekel neemt St-Goriks afstand van de rechtstreekse degradatieplaats en houden de oranje-blauwen de eigen kansen op het ontlopen van de barrageplaats gaaf. Overleven in derde provinciale is voor trainer De Vos bijzonder belangrijk.

“Want vierde provinciale stelt niet veel meer voor”, zucht hij. “Derde is veel interessanter. Ook omdat Breivelde er volgend seizoen zal bijkomen. In vierde heb je een pak B-ploegen die geen publiek meebrengen. We hopen het behoud veilig te stellen en mikken volgend seizoen op een iets hoger klassement. Veel transfers doen we niet. De club wil in de eerste plaats gezond blijven. Doelman Bart Verstichelen stopt en wordt keepertrainer bij Olsa, een kans die hij niet mocht laten passeren. Kevin Weytens stopt ook. Sören Keytsman gaat naar Elene-Grotenberge, Rémi Cruz wellicht naar Strijpen.”

Zaterdag 2 april om 18 uur: WK St-Goriks-WIK Boekel.