Steven De Groot wordt volgend seizoen hoofdtrainer van derdenationale SK Roeselare-Daisel

Adelbrieven

Voor de West-Vlaamse voetbalfans klinkt de naam Steven De Groot niet zo bekend in de oren. Nochtans kan hij in het voetbal al heel wat adelbrieven voorleggen. De Groot voetbalde zelf tot op het niveau van vierde nationale bij Eendracht Meldert. In 2009 begin hij aan zijn loopbaan als trainer. Eerst was hij actief bij de jeugd van AA Gent en later werd hij coach van de U19 en de beloften van Cercle Brugge. Daarna werd hij hoofdcoach van achtereenvolgens Eendracht Zele, Jong Lede, De Pinte, HO Kalken en FC Lebbeke. In november 2021 trok hij als T1 over de grens naar het Nederlandse Hoek en stapte daarna snel over naar eerstenationaler Rupel Boom. “In Nederland lag de competitie stil van eind november tot in februari en de Spaanse investeerders van Rupel Boom, waar ik al aan de slag was als scout, trokken serieus aan mijn mouw. Ik ging die uitdaging aan en finaal konden we ons nog van het behoud verzekeren. Na het seizoen begon het wat te rommelen toen de Spanjaarden de club aan Amerikanen verkocht en zij hun eigen trainer aanstelden.”