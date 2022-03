Steven De Groot en Rupel Boom verliezen in Tienen alweer degradatietopper met kleinste verschil (1-0): “We blijven strijdvaardig”

Rupel Boom blijft in de hoek waar de klappen vallen. De Steenbakkers verloren in Tienen voor de vierde keer in zes wedstrijden met het kleinste verschil en moeten stilaan hopen op een miraculeuze wederopstanding als ze zich nog willen handhaven dit seizoen.

“Het schoentje wrong alweer in de zone van de waarheid”, weet ook Rupel Boom-coach Steven De Groot. “Er vielen niet zo heel veel kansen te noteren, maar de mogelijkheden die we wel kregen, konden we niet verzilveren. Tot helemaal op het einde dan. Sula scoorde, maar het doelpunt werd afgekeurd voor zogezegd buitenspel van Luca Polizzi. Op de beelden is dat alvast niet te zien. Dat komt er dan nog eens bij als je in onze situatie verkeert. We zaten goed in de match en waren baas, maar een stilstaande fase beslist de wedstrijd. Een dekkingsfout op een moment waar ik meer grinta verwacht, maar het heeft geen zin om iemand met de vinger te wijzen.”

Centrumspits

“Dat de afwezigheid van een centrumspits doorslaggevend lijkt te gaan worden in de eindafrekening? Kijk, we hebben er met de sportieve staf alles aan gedaan om die ontbrekende pion te halen, maar op een bepaald moment ligt de verantwoordelijkheid niet meer bij ons. Bij het seizoensbegin waren er twee aanvallers en toen ik overnam begin december waren die ook al weg. Zij zullen dus ook niet hebben volstaan. Ik kan me nu niet bezighouden met spelers die er niet zijn, want er is al genoeg puzzelwerk binnen de huidige kern. Zo moest Arrivas verstek geven voor de opwarming en verloren we Van Den Broek al vroeg met wat een spierscheur lijkt te zijn. Het zijn van die zaken die we kunnen missen als kiespijn.”

Strijdvaardig

“Of de druk nu toeneemt naarmate het seizoenseinde nadert? We hebben nog een aantal concurrenten binnen bereik en dus moeten we strijdvaardig blijven. Alles is nog speelbaar en volgende week tegen Patro krijgen we een nieuwe kans om punten te pakken. Wie de tegenstander is maakt niet uit. Er resten ons stuk voor stuk finales.”

Nog dit: Vijf minuten voor tijd werd de wedstrijd nog even gestaakt nadat Rupel Boom-aanvaller Emi Abaz een slag kreeg en daarop tumult ontstond op en rond het veld. Nadat de gemoederen waren bedaard, werd de partij alsnog uitgespeeld.