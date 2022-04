Steven De Groot en Rupel Boom staan voor match van de waarheid in La Louvière: “Onze laatste finale”

“Het wedstrijdslot van vorige week maakte veel emoties los”, zegt coach Steven De Groot. “Eindelijk stond het geluk eens aan onze kant. In de eerste helft konden we aanspraak maken op een ruimere voorsprong dan die 1-0 en de gelijkmaker op een stilstaande fase deed ons twijfelen. Met die rode kaart een kwartier voor tijd zag het er helemaal niet goed uit en was het een kwestie van pompen. Dat die 2-1 toch nog viel, gaf de groep een ongelofelijke boost. Nu staan we voor een laatste finale. Ik geloof dat we ons gaan redden.”

Scherpte

“Maar tegelijkertijd maak ik de kanttekening dat we momenteel nog niets hebben. Ons lot weer in eigen handen nemen, was slechts een eerste stap. Ik herinnerde de groep deze week ook nog aan de wedstrijd tegen Patro en meer bepaald het vervolg tegen Wezet. Daar waren we helemaal afwezig in het wedstrijdbegin en zo schoten we onszelf in de voet voor de rest van de wedstrijd. Scherp beginnen én blijven wordt zaterdag doorslaggevend.”

Waalse vrienden

“Op papier moeten wij in staat zijn om dit La Louvière te kloppen, maar het is nog de vraag wat ‘dit’ precies inhoudt. La Louvière bleek moeilijk te scouten aangezien ze regelmatig een andere invulling gaven aan hun kern en wie weet zorgt een eventuele aanmoedigingspremie van hun Waalse vrienden van Francs Borains voor extra motivatie?”

Goals

“Het zijn factoren die een wedstrijd mee kunnen bepalen, maar waarmee wij niet bezig hoeven te zijn. Wij moeten vanuit onze eigen kwaliteiten voetballen. En doelpunten maken, dat klopt. Daarom ben ik blij dat we vorige week twee veldgoals maakten. We besteden veel aandacht aan aanvalspatronen en hopelijk loont dat zaterdag een laatste keer. Als we dit tot een goed einde brengen in de huidige omstandigheden (de betalingsachterstand, red.) zou dat een uitzonderlijke prestatie zijn van spelers en staf.”

Augustynen, D’Hoey, Mapessa en De Herdt zijn out, Geudens is geelgeschorst. Kyeremeh (pubalgie) en Arrivas (schouder) zijn twijfelachtig. Bergiers en Van Den Broek trainden opnieuw mee, maar de wedstrijd in La Louvière komt mogelijk nog te vroeg. Kanu, Kesteleyn en Mrani komen terug uit schorsing.

Lees ook: meer voetbal in 1N