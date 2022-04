Steven De Groot en Rupel Boom ontvangen Francs Borains voor match van de waarheid: “Alleen een zege volstaat”

Goed nieuws voor de Rupel Boom-familie afgelopen week, want ook zij kregen hun licentie voor eerste nationale. Blijft nog de vraag of ze die nodig zullen hebben, want op sportief vlak blijven de Steenbakkers op de sukkel. Na de deugddoende zege tegen Patro Eisden volgde opnieuw een nul op zes en is de foutenmarge in de laatste drie wedstrijden van het seizoen zo goed als nihil. Coach Steven De Groot hoopt dan ook dat hij komende zondag tegen Francs Borains op het beste Rupel Boom kan rekenen. De opdracht is in elk geval duidelijk.

“Alleen een overwinning volstaat”, beseft De Groot. “Winnen we niet, dan wordt het rekenen en zijn we afhankelijk van de tegenstanders. Dan moet je realistisch blijven met nog twee wedstrijden te gaan. Maar winnen we deze wedstrijd, dan houden we alles in eigen handen want Francs Borains heeft een wedstrijd meer gespeeld. Als we zondag aan het langste eind trekken, ben ik er vrij zeker van dat we niet degraderen.”

“Voorwaarde is dan wel dat we ons niet meer laten kennen qua mentaliteit. Op dat vlak was ik heel ontgoocheld na onze wedstrijd bij Visé. We stonden al snel 2-0 achter na een zwakke start, maar scoorden de aansluitingstreffer en konden daarna nog een uur tegen tien man voetballen. Dan hoop je op de totale ommekeer, maar in plaats daarvan slikten we een vermijdbare derde goal en daarna kregen we niets meer klaar.”

Grinta

“Gelukkig zag ik zaterdag tegen Dender alweer veel meer grinta. We deden het in de eerste helft ook heel goed tegen een ploeg met meer middelen en kwaliteit dan wij. Maar dan zie je meteen na de rust dat je onderaan de stand staat en dat dan ook alles sneller tegen zit. Op het moment van de goal twijfelde ik al aan buitenspel en als je dan vrij snel de beelden binnen krijgt op de bank en ziet dat de doelpuntenmaker een meter offside staat, dan zou ik stoppen als ik lijnrechter was. Je kan er naast zitten als het op centimeters aan komt, maar niet op deze manier. Wij waren aangeslagen door dat onrecht en slikten dan ook nog eens de tweede goal. Maar we knokten terug en na de 2-1 dacht ik oprecht dat we nog op zoek konden gaan naar een punt. Ook nu werd het echter weer 3-1 en dan weet je dat het over is.”

Centen

“Zo blijf je achter met lege handen, maar we moeten er in blijven geloven. Ik doe dat en de spelersgroep is ook nog mee heb ik de indruk. Dat de betalingen uitblijven is natuurlijk niet leuk, maar eerder deze week liet de CEO weten dat februari en maart deze maand worden uitbetaald. Daar moeten we dan op vertrouwen en op sportief vlak onze plicht doen.”

Energie

“Mijn eigen toekomst bij de club? In principe heb ik een contract van onbepaalde duur, maar bij mijn aanstelling zijn natuurlijk ook afspraken gemaakt rond de samenstelling van de kern naar volgend seizoen toe. Momenteel heb ik nog weinig zicht op al die zaken en in alle eerlijkheid ben ik er ook niet mee bezig. Al mijn energie gaat nu naar de opdracht om Rupel Boom in eerste nationale te houden.”