Steven Cortvriendt (FC Lichtervelde): “Het wordt tijd om punten te sprokkelen”

De 27-jarige Steven Cortvriendt, Lichterveldenaar en beroepshalve laborant in het Kortrijkse AZ Groeninge, beseft ook dat het dit seizoen knokken wordt voor een verlengd verblijf in tweede provinciale. “Ondanks het feit dat we elk jaar zowat op de scheidingslijn tussen de twee reeksen liggen, zijn we nu toch al enkele jaren een vaste waarde in die kustreeks”, stelt de rechtsachter, die al van bij de jeugd de kleuren van FC Lichtervelde verdedigt. “Dit jaar hebben we het wat moeilijk en dat is ook merkbaar aan onze klassering. We brengen nochtans goed voetbal, maar qua resultaten valt het wat tegen. We zijn vaak de betere ploeg op het veld, maar kregen daar voorlopig te weinig loon naar werken. Dat brengt ons in een wat netelige positie, want met onze veertiende plaats moeten we nu toch wel naar het bord kijken.”

Tijd om punten te pakken

“Zondag hadden we gehoopt om thuis tegen FC Heist punten te pakken. Onze eerste helft was vrij goed en we kwamen zelfs op voorsprong. Helaas konden we na de rust niet meer hetzelfde brengen en speelden we een vrij matige tweede helft. Met alle gevolgen, want de kustboys haalden het finaal met 1-4-cijfers. Geen punten dus en zo blijven we in die gevarenzone hangen.”

“Het is niet evident om nu al prognoses naar het einde van het seizoen te maken, want het aantal dalers in de provinciale reeksen is afhankelijk van het aantal West-Vlaamse zakkers in derde nationale A. Momenteel hangen er zowel boven SV Rumbeke en Eendracht Wervik degradatiewolken zodat we een viertal ploegen achter ons moeten houden om zeker te zijn van het behoud. Het wordt tijd om punten te pakken en de resterende negen matchen zullen we dus kleur moeten bekennen. In elke match staan er drie punten op het spel en zondag proberen we op het veld van Club Roeselare alvast iets te oogsten. Elk puntje kan cruciaal zijn bij de eindafrekening.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal