Steven Christiaens verwelkomt wereldtop in GP Oetingen: “De toppers komen graag naar het Pajottenland afgezakt”

Internationale deelname

Ook dit jaar verschijnt er een sterk internationaal deelnemersveld in Oetingen aan de start. Steven Christiaens bevestigt. “Een lijst maken met toppers duurt te lang. Ik kan enkel maar stellen dat de toppers graag naar het Pajottenland komen afgezakt. Ik pik er slechts enkele namen uit. De Italiaanse Chiara Consonni komt uit voor UAE. Vorig jaar moest ze in de sprint nog nipt de duimen leggen voor Lorena Wiebes. Iemand om in de gaten te houden dus. Ook haar landgenote Letizia Paternoster is niet van de minste. Zij komt uit voor Team Jayco AlUla. Paternoster grossiert vooral in wereld- en Europese titels op de piste. Ze toonde dit jaar al haar goede vorm met een zesde plaats in de Omloop van het Hageland. Ook haar Sloveense ploeggenote Urska Zigart zal present zijn. Zigart won twee keer de nationale titel in het tijdrijden en een rit in de Ronde van Valencia. We kennen haar ook als de verloofde van Tadej Pogacar. Maria Giulia Confalonieri van Uno-X Pro Cycling is nog een kanshebster. Vorig jaar werd ze derde in Oetingen, een jaar eerder zesde. We mogen haar dus opnieuw in de top tien verwachten. Vorige dinsdag zette ze die ambitie kracht bij met een tweede plaats in Le Samyn. Zijn het dan enkel buitenlanders die de dienst zullen uitmaken? Zeker niet. Julie De Wilde van Fenix-Deceuninck is een van de favorieten. Vorig jaar werd ze negende in Oetingen en tweede in dwars door Vlaanderen. Ze won de GP de Wallonie. Het grote publiek leerde haar kennen tijdens de Tour de France Femmes, toen ze enkele dagen de witte trui mocht dragen.”