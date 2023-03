Steven Christiaens verhuist met afgelaste Gooikse Pijl Oetingen naar 19 augustus: “Veel werk op zeer korte tijd, maar we organiseren met een groot hart”

Voetbal tweede nationale b Gehavend Racing Mechelen in drie minuten uitgeteld bij Belisia (2-0): “Spits gaf toe dat hij een duwfout maakte bij de openings­goal”

Behalve transfernieuws gaf men bij Racing Mechelen ook nog een blessure-update in aanloop naar het duel met Belisia. Mrani en Hmouda blijken allebei een maand out en zo was het alweer puzzelen geblazen voor Greg Vanderidt. De Mechelaars deden het niettegenstaande meer dan behoorlijk in Limburg en de partij ging goed over en weer, maar halfweg de tweede periode werd Racing twee keer kort na mekaar koud gepakt. Die 2-0 was meteen ook de eindstand.