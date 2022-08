Steven Christiaens tekent voor dag wielerplezier in Oetingen: “Criterium voor dames wordt hoogtepunt”

WielrennenZaterdag wordt het centrum van Oetingen voor één dag een wielermekka. Steven Christiaens organiseert voor de vierde keer in de straten van de gemeente de GP Bolle. Het is een eerbetoon aan zijn overleden vriend Danny ‘Bolle’ Steenhout. Het wordt vooral uitkijken naar de afsluitende wedstrijd bij de dames.

Stellen dat Steven Christiaens geïnspireerd werd door de voorbij Tour de France femmes, is niet correct. Al vier jaar probeert hij het wielrennen bij de dames mee op de kaart te zetten. De hype die de voorbije weken in Frankrijk ontstond, is uiteraard mooi meegenomen.

Christiaens kan meegaan met de flow en een mooi deelnemersveld voorstellen. “In het verleden hebben we al veel mooie namen aan de start gehad. Vorig jaar won Lorena Wiebes hier nog. Ook dit jaar hebben we contact met de snelste sprintster ter wereld, maar na haar val in de Tour is het momenteel nog niet honderd procent zeker dat ze naar Oetingen zal afzakken. Met Lucinda Brand, Sanne Cant, Thalita de Jong en Annemarie Worst hebben we vier rensters aan de start die in een recent verleden wereldkampioen of Europees kampioen werden. Ook Belgisch kampioen Kim De Baat zal haar opwachting maken. Het criterium voor dames wordt zeker een hoogtepunt, maar niet het enige. De dames starten trouwens om 19 uur en moeten 32 ronden van twee kilometer afwerken.”

Dagvullend programma

De wedstrijd bij de dames moet inderdaad een orgelpunt worden, maar er is meer. Steven Christiaens blikt vooruit. “We openen om 12 uur met een koers voor ‘femmeurs’. Dat is een laagdrempelige koers voor niet-aangesloten dames vanaf 18 jaar. Het gaat om de fun, zij koersen één uur. Om 14 uur is er een criterium voor beloften en elites zonder contract. Belgisch kampioen en streekrenner Tom Timmermans zal present zijn. Ook Julien Van Den Brande en Herfelingenaar Milan Lanhove hebben toegezegd om maar enkele namen te noemen. Om 16.30 uur is er dan een funwedstrijd voor mannen. Daar verwachten we ex-renners Jan Gettemans en Oetingenaar Jens Du Four. Ik heb ‘Bolle’ beloofd dat ik hem steeds in de koers zou blijven gedenken. Zaterdag kom ik die belofte opnieuw na.”

