Steven Casteele na overwinningen in Poperinge en Ieper: “Voel me eindelijk terug wat atleet”

Goed nieuws voor de fans van de HBO-reeks ‘The Last of Us’. De release van de vijfde aflevering, die oorspronkelijk op zondag in de VS en op maandag in België stond gepland, is per uitzondering met een paar dagen vervroegd. Vermoedelijk zit de jaarlijkse Super Bowl in de Verenigde Staten hier voor iets tussen.

7 februari