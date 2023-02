Steven Casteele na overwinningen in Poperinge en Ieper: “Ik voel me eindelijk opnieuw wat atleet”

Steeds zwaarder

Casteele is al jarenlang een vaste gast op de CrossCup en komt normaal niet vaak aan de start van een regionale veldloop. “Ik vond het heel aangenaam om te lopen in Poperinge en Ieper. Het zijn twee mooie veldlopen en het deed me enorm veel deugd om er de overwinning te pakken. Tijdens die wedstrijden voelde ik me eindelijk weer een beetje atleet. Ik heb de laatste maanden gemerkt dat het terugknokken toch steeds zwaarder wordt, zowel fysiek als mentaal. De laatste maanden trok ik heel vaak met tegenzin mijn loopkledij aan. Sinds deze twee wedstrijden heb ik eindelijk opnieuw een goed gevoel bij het trainen en zie ik terug licht aan het einde van de tunnel.”

“Mijn winterseizoen duurt nog wel even, want voor mij staan nog het Vlaams Kampioenschap, een korte cross in Frankrijk, het Belgisch kampioenschap en het Frans kampioenschap op het programma. Da’s wel leuk, al zijn mijn verwachtingen niet al te hoog. Het is moeilijk om de concurrentie in te schatten en ik heb ook geen idee hoe goed mijn eigen vorm al is. We zien wel wat het wordt. Voor mij is het vooral belangrijk dat ik eindelijk eens op lange termijn kan verder werken. Dat zou al heel mooi zijn”, besluit hij.