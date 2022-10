Steven Casteele maakt zich op voor de start van het veldloopseizoen: “Wil vooral goed zijn in Roeselare”

Zondag wordt het nationaal veldloopseizoen om gang geschoten met de CrossCup Relays in Berlare. Traditioneel is dat een zeer mooie wedstrijd en vooral ook een eerste waardemeter voor nationale toppers. Voor Steven Casteele (28) wordt het een eerste optreden in het shirt van zijn nieuwe club AV Roeselare. “Ik wil vooral goed zijn op de West-Vlaamse CrossCup-manche in Roeselare.”

Steven Casteele is een vaste waarde in het nationaal veldloopcircuit, maar jammer genoeg werd hij de laatste jaren vaak gedwarsboomd door fysieke problemen. Vorige winter was ziekte de grote spelbreker tijdens de opbouw van het veldloopseizoen en daarna zorgden ademhalingsproblemen ervoor dat hij nooit echt op zijn waarde kon presteren. “Deze zomer kreeg ik opnieuw af te rekenen met fysieke problemen”, zegt hij. “Ik hield begin juli mijn zomerseizoen al voor bekeken omdat ik steeds opnieuw last kreeg van mijn keel tijdens het lopen. Ik kreeg precies telkens een bol in de keel die niet wegging en waardoor ik moeilijk kon ademhalen. Na heel wat onderzoeken bleek dat mijn keelspieren te veel gespannen staan. Met oefeningen en kinesitherapie proberen we momenteel het probleem aan te pakken. Het is nog niet helemaal onder controle, maar er is al beterschap.”

“Half augustus ben ik terug met de opbouw begonnen en ik voelde dat stilaan de basisvorm terugkwam. Jammer genoeg kreeg ik daarna corona en dat heeft mijn voorbereiding natuurlijk behoorlijk in de war gebracht. Ik voel nu wel dat het iedere training beter en beter gaat, maar het valt natuurlijk af te wachten welk niveau ik dit weekend in Berlare en de week erna in Mol al haal. Het is vooral mijn doel om in Roeselare goed te zijn. Da’s logisch want ik ruilde dit seizoen het shirt van Kortrijk Sport in voor dat van AV Roeselare en voor mijn nieuwe club wil ik uiteraard in de thuiswedstrijd goed voor de dag komen.” In Roeselare worden traditioneel ook de EK-tickets uitgedeeld. “Daar denk ik momenteel zeker nog niet aan. Het is moeilijk te voorspellen hoe goed ik op dat moment al zal zijn. De eerste wedstrijden zullen allicht al een kleine indicatie zijn, maar we zien wel.”

In Berlare loopt Casteele in een ploeg met Mathias Hoornaert en Warre Bouckaert. “We hebben wel een goeie ploeg, maar het is vooral een heel leuke wedstrijd om te lopen. Ik kijk er enorm naar uit”, besluit de naar Roeselare uitgeweken Gullegemnaar.