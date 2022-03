Steven Blomme (Wetteren): “Zondag zal bepalen of we nog vooruit mogen kijken”

Als Wetteren nog positieve vooruitzichten wilt in de rest van het seizoen, zal het die zondag in Ieper moeten afdwingen. Winst tegen Westhoek breekt de strijd om de dertiende plaats helemaal open. “Volgens de huidige situatie in eerste nationale degraderen er slechts twee ploegen”, aldus assistent coach Steven Blomme. “Dat scenario is positief. Als we niet afhankelijk willen zijn van anderen, is de dertiende plaats de enige zekerheid op het behoud.”

“Dankzij een negen op negen is RC Gent ineens buiten schot en ook Dikkelvenne is al ver weg. Westhoek is het enige team dat we nog in het vizier hebben, ook al hebben ze al vijf punten meer. Als je na tweederde van de competitie slechts vijftien punten hebt, dan is vijf punten al een groot verschil. We moéten de kloof naar twee punten brengen als we nog naar boven willen kijken. Alles minder dan een zege betekent een morele overwinning voor Westhoek.”

Niet belangrijkste match

Een duel met grote belangen voor beide teams betekent niet altijd een kwalitatief hoogstaande. Dat weet ook Blomme: “Of het een mooie match wordt laat ik nog in het midden. Een competitieve zal het wel worden. Ik ben er zeker van dat Westhoek al zou tekenen voor een punt, maar denk niet dat het op die manier aan de aftrap zal komen. Ik verwacht een agressieve en hevige start om de toon te zetten. Als ze kunnen winnen en ons op acht punten te zetten, zullen ze dat ook niet laten.”

“De belangrijkste match van het seizoen mogen we het nog niet noemen. Bij een nederlaag is de achterstand op Westhoek onoverbrugbaar en kan Menen, met slechts drie punten minder dan wij, nog naderen. Dan volgt er binnenkort misschien een nog belangrijker duel om de voorlaatste plaats te ontwijken. Van het komende drieluik met ook nog Oudenaarde en Ronse is die van zondag wel duidelijk een zeer bepalende. Als we drie punten pakken kunnen we die in de volgende duels verzilveren.”

Competitief

Sinds de met 0-5-verloren heenwedstrijd slaagde Wetteren er wel in zich te heroriënteren. Ondanks drie opeenvolgende nederlagen tegen Petegem, Merelbeke en Olsa Brakel zit er vertrouwen in de kern. “Een goede nul op negen bestaat niet. Toch zijn we tegenwoordig in elke wedstrijd competitief. We spelen voetbal dat dit niveau waardig is, maar botsen op de details die niet in ons voordeel uitdraaien.”

“Van rechthoek tot rechthoek waren we al meermaals de betere ploeg. Jammer genoeg win je daar geen duels. Wél staan we duidelijk ver weg van het team dat we in de heenronde waren. We gaan nog door een proces en groeien week na week, maar we staan nog niet zover als we hadden gewild. De realiteit is dat we slechts acht wedstrijden hebben om ons doel te bereiken.”

Transfers

Voor volgend seizoen legde Wetteren nog twee nieuwkomers vast. Bram Van Laere komt over van reeksgenoot Sporting Lokeren-Temse en Kenneth Devuldere maakt de overstap van Winkel Sport. Kernspeler Salah Dib doet er nog een seizoen bij.

