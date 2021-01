Steve Stellamans (KSV Jabbeke) reageert op stopzetting competitie: “Eindelijk duidelijkheid”

“Er is eindelijk duidelijkheid”, aldus trainer Steve Stellamans. “Iedereen met gezond verstand weet dat dit de enige juiste beslissing is. Het valt echter te betreuren dat het zolang moest duren. Het gaat dan meestal over wie de verantwoordelijkheid wil opnemen om de knoop door te hakken en zijn nek uit te steken. Een voetbalvereniging zonder kantine is sowieso niet leefbaar, want op die manier valt een groot stuk van de inkomsten weg, wat voor veel clubs de doodsteek betekent. Iedereen is de situatie beu, maar we moeten erdoor. Ik vrees echter dat een derde golf niet meer te vermijden valt. Het duurt volgens mij te lang om onder die drempel te komen wat het aantal besmettingen betreft, waardoor ik me afvraag of de huidige maatregelen streng genoeg zijn om het tij te doen keren.”

Strenger optreden

“Vandaar ook dat ik het niet logisch vind dat de jeugd wel kan blijven voetballen, aangezien momenteel her en der scholen gesloten worden. Op een bepaald moment moet je nu eenmaal drastische beslissingen durven te nemen om dan op termijn te kunnen versoepelen. In de perceptie van veel mensen worden ze nu gestraft, maar dat is misschien eigen aan het ‘Belg-zijn’. Als iets afgeraden en dus niet verplicht wordt, gaan we ervan uit dat het mag. Intussen kent iedereen wel iemand die besmet is geraakt of een hoog risico vormt. Er moet dringend veel strenger opgetreden worden of we zitten binnenkort allemaal in quarantaine”, meent Stellamans.

Zevende seizoen

KSV Jabbeke kan zich alvast voorbereiden op een zevende seizoen met Stellamans aan het roer. “Het bestuur heeft open kaart gespeeld met de spelers en kon op veel begrip rekenen. Chapeau voor het werk dat ze geleverd hebben, want we zijn een financieel stabiele club en plukken nu de vruchten van de voorbije jaren waarin geen zotte zaken gedaan zijn. Wij zullen deze crisis de baas kunnen, wat toch een belangrijk gegeven is. Iedereen heeft intussen bijgetekend. Enkel Lagast twijfelt nog, want in principe was Kristofs laatste seizoen. Na zo’n mooie carrière lijkt het mij echter zonde om op die manier te stoppen met voetballen. Het feit dat de hele staf eveneens aan boord blijft, is de exponent van de stabiliteit waarin de club verkeert. Hopelijk kunnen we straks halfweg juli opnieuw trainen en dit blanco seizoen zo snel mogelijk achter ons laten”, klinkt het tot besluit.