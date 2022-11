Steve Ryckaert (Eendracht Aalst): “Periodetitel bescheiden gevierd, want focus ligt op kampioenschap”

De periodetitel is voor Eendracht Aalst binnen, maar van decompressie mag geen sprake zijn, want het kampioenschap duurt nog zeer lang. Nu zaterdag komt het goed op dreef zijnde FC Merelbeke op bezoek. De ex-Aalstspelers Matthias Lievens en Nico Binst komen supergemotiveerd aan de aftrap. Steve Ryckaert weet dat de Aalsterse defensie vanaf minuut één honderd procent geconcentreerd zal moeten zijn.

“Ik speelde bij Aalst met Binst nog zes maanden samen”, doet de Vlaams-Brabander zijn verhaal. “Hij is een spits die je absoluut geen ruimte mag geven in de zestienmeter. Hij is een sluwe vos die genadeloos kan toeslaan.”

Merelbeke reist naar Aalst af nadat ze achtereenvolgens Racing Gent, Jong Cercle Brugge en Westhoek klopten. Eendracht is gewaarschuwd.

“Racing Gent en Cercle Brugge lieten tegen Aalst een sterke indruk na. Als je tegen die ploegen wint, dan moet je wel wat kwaliteit in de rangen hebben. Toch moeten we onze zegereeks kunnen verder zetten. We zijn al sedert half september ongeslagen en presteren op een constant niveau. De viering van de periodetitel bleef bescheiden omdat we ons focussen op het kampioenschap. Het is goed dat we een eindrondeticket pakten, maar we spelen de nacompetitie liever niet. We zetten alles op de rechtstreekse promotie en spelen de eindronde alleen als het moet.”

Zelf werd je afgeremd door een blessure. Nadat je bij je terugkeer wat geduld moest uitoefenen op de bank kom je tegen Merelbeke voor de derde keer op rij aan de aftrap.

“Ik was in september out met een scheurtje in een spier aan het scheenbeen. Bij de eerste diagnose werd een vijftal weken inactiviteit voorzien. Ik was evenwel na drie weken al fit, maar de ploeg pakte intussen vijftien punten op vijftien. Logisch dat coach De Geyseleer de ploegopstelling niet wijzigde. Met Burssens, Kakudji en mezelf beschikt hij over drie evenwaardige centrale verdedigers en moet hij nu eenmaal een keuze maken. Alleen in een 3-5-2-opstellng komen we alle drie aan de bak, zoals dat het geval was in de voorbereiding en recent tegen Oudenaarde.”

Je bent intussen al aan je vierde seizoen bij Eendracht bezig. Je hebt blijkbaar naar je zin bij de wit-zwarten.

“Inderdaad, want ik heb voor twee jaar bijgetekend. Het is een mooie club en op praktisch vlak kan ik het voetbal met mijn job in boekhoudkantoor Accofiska in Lennik, één van de sponsors van de club, perfect combineren.”