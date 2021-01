Steve Ramon won met overleden Joël Robert als bondscoach tweemaal Motorcross der Naties: “Veel van hem opgestoken”

MotorsportDe motorcrosswereld werd woensdag in een diepe rouw gedompeld, toen het nieuws naar buiten kwam dat de 77-jarige motorcrosslegende Joël Robert na gezondheidsproblemen overleden was. De zesvoudige wereldkampioen coachte in het verleden verschillende keren Steve Ramon (41). De tweevoudige wereldkampioen hielp, onder leiding van Robert, België tweemaal aan de winst in de Motorcross der Naties.

Ramon vernam het nieuws woensdagavond via sociale media. “Ik wist al een tijdje dat het slecht met hem ging, maar zo’n overlijden slaat toch altijd in als een bom”, vertelt de 41-jarige Snellegemnaar. “De motorcrosswereld verliest een icoon met Robert, die met zes wereldtitels, vijftig Grand Prix-overwinningen en nog heel wat onderscheidingen een rijkgevulde prijzenkast heeft en de motorcrosssport op de kaart zette in ons land. Zelf zag ik hem nooit crossen, want toen hij stopte met rijden, was ik nog niet geboren. Maar als bondscoach selecteerde hij me voor het eerst in 2001 voor de Motorcross der Naties in Namen en zo leerde ik hem kennen.”

“Ik herinner me Joël als een sympathieke man, een grappenmaker zelfs, maar iemand met veel vakkennis die zijn job als trainer tot in de puntjes uitvoerde. Dat resulteerde in de wereldtitel in 2003 in Zolder en in 2004 in het Nederlandse Lierde, samen met mijn kompanen Stefan Everts, Joël Smets en Kevin Strijbos. We hebben allemaal veel van hem opgestoken en zijn hem erg dankbaar.”

Trainer van Jago Geerts

Ramon rijdt zelf niet meer in competitie, maar ontfermt zich momenteel als trainer over de 20-jarige Balenaar Jago Geerts, die de voorbije jaren al heel wat vlagen van zijn talent liet zien. Zo werd Geerts in 2014 Europees kampioen bij de 85cc, in 2016 Europees en wereldkampioen bij de EMX125cc en werd hij afgelopen jaar tweede in het MX2-kampioenschap, na de Fransman Tom Valle. “Ik amuseer me als trainer en ben verheugd met de vooruitgang die Geerts de voorbije jaren maakte”, stelt Ramon. “Ondanks de coronapandemie kon hij in 2020 heel wat wedstrijden rijden en verzamelde hij enkele mooie GP-overwinningen en heel wat podiumplaatsen. Nu is het afwachten tot het voorjaar, waar hij in Italië aan zijn nieuwe seizoen start”, besluit de Snellegemnaar.