Steve Maginet rijdt voor de ‘oudste’ ploeg van het land: “Verboden onder de veertig jaar”

Wielrennen elites zonder contractSteve Maginet kwam midweek als negende over de finish in Lierde. Mooi, maar niet wereldschokkend. Het verhaal krijgt een andere wending, wanneer men weet dat de Geraardsbergenaar eenenveertig jaar is en nog altijd moeiteloos meedraait met de elites zonder contract. Dat verdient alleszins respect.

Wekelijks draait Steve Maginet mee met de elites zonder contract. In Lierde kon hij zelfs mee de koers kleuren. Als ancien in het peloton is dat een knappe verdienste. “Soms voel ik daags na een koers wel eens wat strammere spieren, maar het lukt inderdaad nog allemaal vrij vlot. Misschien was het een voordeel dat ik pas op mijn drieëndertigste met wielrennen begonnen ben. Voordien was motorcrossen mijn grote passie. Op mijn vierde begon ik met die sport. Ik doorliep alle reeksen en maakte alles mee op de motor. Op mijn dertigste raakte ik geblesseerd. Drie jaar lang heb ik niets gedaan. Toen kwam de fiets.”

Home Solution

Sinds 2014 verdedigt Steve Maginet de kleuren van Home Solution. “Toen Bart Roosens met het team startte, was het nauwelijks meer dan een caféploeg. Home Solution is in al die jaren enorm gegroeid. Toen de ploeg vorig jaar continentaal werd, dreigde er een probleem. Als elite zonder contract kon ik niet blijven. Bart kwam toen met de beste oplossing. Naast de continentale bleef de oude ‘gewone’ ploeg voor mij bestaan. Bart Tribout was gestopt met koersen, maar herbegon. Met ons tweetjes zijn we de oudste ploeg bij de elites van het land. De gemiddelde leeftijd is ruim veertig jaar, vermits Tribout maar één jaar jonger is. De ploeg is momenteel verboden voor renners onder de veertig jaar (lacht).”

Laatste jaar?

Hoewel de resultaten nog goed zijn, denkt Steve Maginet toch na over de verdere sportieve toekomst. “Ik ben er nog niet helemaal uit, maar misschien wordt dit mijn laatste seizoen. Anderzijds heb dat al drie keer eerder gezegd. Als postbode sta ik om 4u30 op. Dat voel je wel, als je de concurrentie moet aangaan met jonge renners die vol kunnen gaan voor hun sport. Ik heb nog tijd om te bezinnen. Laat me eerst genieten van de koersen dit weekend in Bambrugge.”