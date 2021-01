Steve Desaegher jaar langer bij VK Liedekerke: “Dit is de sterkste lichting in zeven jaar”

VoetbalToen de coronapandemie uitbrak, was Steve Desaegher achtendertig jaar. Wellicht zal hij er veertig zijn, als er opnieuw competitief gevoetbald wordt. Op het einde van vorig seizoen stak de Liedekerkenaar nog in een bloedvorm. Desaegher beseft dat het steeds lastiger wordt om aan te pikken, maar is zeer gemotiveerd.

Toen corona uitbrak, was Steve Desaegher nog de absolute topschutter bij Liedekerke. Hij hoopt door te kunnen gaan op dat elan. “Mentaal was het de voorbije maanden niet altijd even gemakkelijk. Je moet je opladen om te blijven trainen, terwijl je nauwelijks vooruitzichten hebt om te spelen. Ik heb me er intussen al op ingesteld dat we pas in september weer aan de slag zullen gaan. Ondanks dat ontbreken van perspectief wil ik er nog graag een jaartje bijdoen. Minstens één (lacht)!”

Leidersplaats

Na vijf speeldagen stond Liedekerke ongeslagen aan de leiding in eerste provinciale. Steve Desaegher beseft deze dat riante uitgangspositie misschien verloren kan gaan. “Dit is de sterkste lichting in zeven jaar. Het zou jammer zijn dat die vijftien punten voor niets zouden geweest zijn. Vooral na de match tegen Kampenhout zag je dat we allemaal een boost hadden gekregen. Voor de club is het dan ook niet gemakkelijk om transfers te doen. Veel hebben we ook niet nodig, vermits de huidige kernspelers allemaal blijven.”

De clubleiding liet intussen weten dat Sander Paelinck werd overgenomen van Elene-Grotenberge en Quinten De Pril overkomt van de jeugd van Dender.

Conditie onderhouden

Blijven stilzitten is momenteel geen optie voor Steve Desaegher. “Op mijn leeftijd is dat inderdaad dodelijk. Ik loop in principe drie keer per week, in de winter kan dat soms twee keer zijn. Samen Steven Verleysen malen we dan in het bos twaalf kilometer af aan een stevig tempo. In je eentje is dat behoorlijk saai werk. De conditie zal er zijn. Ik moet enkel afwachten hoe het met mijn snelheid zal gesteld zijn. Soms trainen we in groepjes van vier met bal, maar zonder contact. Die trainingen zijn goed opgebouwd en zorgen ervoor dat andere spieren ook eens werken. Ik hoop zo snel mogelijk weer voluit te kunnen trainen.”