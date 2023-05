Steve Desaegher hangt voetbalschoenen definitief aan de haak: “Elk van mijn 400 doelpunten zal ik blijven koesteren”

Wielrennen beloften Jorre Smet is nieuwe provinci­aal kampioen wielrennen bij de beloften: “Eerste zegetuil is meteen een bloemen­praal”

Bij de jeugd was Jorre Smet een van betere renners en pakte hij regelmatig zijn overwinning mee. Als belofte verzamelde hij wel al ereplaatsen, maar zat winnen er nog niet in. Daar is nu verandering in gekomen. In Laarne was het bingo en behaalde Smet zijn eerste overwinning bij de beloften. Van een voltreffer gesproken!