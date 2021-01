Steve De Ridder: ““Voetjes op grond, want we zijn geen wereldploeg”

Hadden de kanaries al vertrouwen te over na de 15 op 18 onder Maes, dan werd dat vertrouwen alleen nog gesterkt door de driepunter in Kortrijk. Zonder goed te spelen trokken de kanaries ook daar de overwinning over de streep. “We doen daardoor al een uitstekende zaak in het klassement”, aldus De Ridder. “ Maar deze driepunter was ook superbelangrijk, zeker als je weet wat komt. Want zaterdag wacht Moeskroen. Dan kunnen we het één en ander al in een definitieve plooi leggen.”

Slim blijven

De Ridder beseft dat Moeskroen geen opendeur zal komen spelen in Sint-Truiden. Laat dat net ook de tactiek zijn die Maes uitstippelde voor de zijnen in het Guldensporenstadion. “Kortrijk drong inderdaad aan. Maar in de eerste helft hielden wij het kopje erbij en wisten wij twee keer perfect toe te slaan. Daardoor speelden we in de tweede helft in een zetel, zetten we een goed blok neer en hadden we zelfs nog de beste kansen. Slim gespeeld vind ik.” Tegen Moeskroen zal STVV in de rol van Kortrijk moeten kruipen. Maar dat schrikt De Ridder niet af. “Blind naar voor stormen hoeft niet. Je moet alleen je momenten uitkiezen en de kansen, die je altijd krijgt, ook afmaken.”

Realistische aanpak

Toch pleit De Ridder voor een realistische aanpak. “Het domste wat we kunnen doen is gaan zweven. Maar ik denk niet dat we onder Maes die kans zullen krijgen. Neen, voetjes op de grond, want we zijn zeker geen wereldploeg. Het tij kan nog altijd snel keren. Maar we krijgen wel een unieke kans om verder op de staart uit te lopen. Met het duo Mboyo-Suzuki hebben we trouwens een stevig wapen. Twee uitstekende en samenwerkende spitsen zijn het, die elkaar een doelpunt gunnen. Dat bewijst des te meer dat de sfeer in de groep bijzonder goed is. Dat is ze eigenlijk altijd al geweest. Maar de mooie reeks die we neerzetten, maakt het natuurlijk allemaal zoveel aangenamer.”