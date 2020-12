Steve De Ridder (STVV): “Ik heb het gevoel dat alles tegenzit”

Een veeg teken is het, als een club steeds de kapitein naar de persconferentie stuurt om alweer een nederlaag toe te lichten. Deze keer met de rode lantaarn op zak. “Voor mij is dit niet de eerste keer en dus weet ik wat ons te doen staat”, probeerde Steve De Ridder het dan maar.

Toegegeven, STVV begon zeer gezwind aan de match. Een meer secure laatste pass had hen een vroege voorsprong en misschien zelfs een 2-0 kunnen opleveren. Maar gaandeweg deemsterde het team van kersvers coach Peter Maes meer en meer weg, met een serieuze dip later in de match, na het uur. Een dip die nog geaccentueerd werd door de rode kaart voor Asamoah. Toen was het kalf verdronken en was het voor STVV ondanks veel goede wil vechten tegen de bierkaai.

Niet de eerste keer

De rode lantaarn is dus het gevolg. “Niet de eerste keer dat dit me overkomt”, zuchtte De Ridder. “Het ergste is dan dat gevoel dat alles tegenzit. Want we speelden een goede match, vind ik. Als er één ploeg had mogen en moeten winnen, waren wij het. Wij waren ronduit de betere ploeg, de enige ploeg ook met druk naar voor toe.” In de perszaal waren ze het niet eens met de uitspraken van de Ridder. “Wij hebben die kansen niet gezien. En Charleroi gaf jullie de bal met de idee laat ze maar komen en we zien wel”, werd gezegd. De Ridder antwoordde lakoniek met een glimlach. “Wel, dan zal ik de match toch nog een keer moeten herbekijken.”

Hard blijven knokken

“Maar goed. Het voelde wel aan als een goede match”, probeerde hij opnieuw. “Er waren toch momenten waar we meer uit hadden kunnen halen. Jammer genoeg gaven we die twee goals te makkelijk weg. En de uitsluiting van Asamoah heeft ons natuurlijk ook niet echt geholpen. Die laatste plaats, dat is allesbehalve leuk. Daar moeten we weer vanaf. De enige manier om hieruit te geraken is hard blijven knokken en onze rug rechten. Ik zeg dit niet zomaar. Ik geloof er nog altijd helemaal in.”

Tijd om lang bij de nieuwe nederlaag te blijven stilstaan, heeft STVV niet. Want Beerschot volgt snel. Een ploeg in een dip na die nul op zes, zo lijkt het. Maar wat ben je daarmee? Charleroi leek zaterdagavond voor de komst naar Stayen in een nog grotere dip te zitten. Maar zie, ze stonden net op Stayen weer recht. Laat dat nu net het lot zijn van een echte degradatiekandidaat. Er wachten Maes nog drie speeldagen om zijn eerste doel waar te maken: met een rustiger gevoel de winterstop in gaan. Moeilijke opdracht.