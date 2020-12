Steve De Ridder (STVV): “De hand van Maes”

Nooit in verlegenheid

“Dat is inderdaad de hand van Maes”, gaf kapitein Steve De Ridder mee. “Er staat een blok, er wordt gevoetbald, de omschakeling is goed, er komen kansen, en we scoren. Er zijn wel nog momenten in de match die beter kunnen. Zo vond ik dat in het laatste kwartier van de eerste helft de focus wat weg was. En misschien hadden we de match ook wat sneller kunnen en moeten beslissen.” In ondertal zou STVV voorheen altijd kopje onder zijn gegaan, zeker op Standard en met nog meer dan een half uur te gaan. Nu niet dus. “Net omdat wij nu altijd kunnen terugvallen op dat blok”, aldus De Ridder. “Dat is ook de reden waarom Standard ook met een man meer geen oplossingen vond en ons voetballend niet uit verband kon spelen. Die vaststelling alleen al gaf ons veel vertrouwen en maakte dat we deze overwinning over de streep konden trekken. Met dank aan gans het team, van keeper tot spits. Iedereen was enorm gretig, iedereen deed zijn job voor de volle honderd procent. ”