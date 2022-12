Steve De Ridder (SK Deinze) na onterechte uitschakeling tegen Zulte Waregem: “Hen zeventig minuten van het kastje naar de muur gespeeld”

Meteen na afloop was Steve De Ridder bijzonder ontgoocheld over de manier waarop dit bekerduel afliep. “Mijn ex-ploeg heeft vanavond bijna geen bal geraakt”, vloekte de Deinse middenvelder. “Eén moment van naïviteit kost ons de kwalificatie. Een bal die richting tweede paal gaat: daar had altijd een speler van ons moeten zijn. We lieten het op een domme manier wegglippen, dat is bijzonder frustrerend. Dat is het verschil tussen eerste en tweede klasse. Dit toont dat we op gebied van voetbal heel goed bezig zijn, maar dat we veel beter onze momenten moeten pakken. Aan de rust had het al twee- of drie-nul moeten zijn.”

Gemiste strafschop

Vooral Dansoko liet een unieke kans, een cadeautje van de bezoekende defensie, liggen. Twee minuten na de rust klom Deinze via Balaj op voorsprong. Even nadien viseerde Van Landschoot de paal. Doelman Bossuyt moest een kopbal van debutant Almenara uit de hoek halen. Toen Balaj de bal ongelukkig met de arm beroerde kregen de bezoekers een strafschop. Doelman Miras stopte de elfmeter van invaller Ramirez. Geen vuiltje aan de lucht dachten alle supporters van Deinze. Op een flankvoorzet dook Ndour helemaal alleen aan de tweede paal op. Hij stelde gelijk. De thuisploeg was van slag waardoor Ndour in minuut 89 voor de kwalificatie zorgde.

Grote spits

“Heel jammer dat we het zo hebben weggeven”, zuchtte De Ridder. “We kwamen in deze partij heel veel in de derde zone van het veld, maar daar moeten we nog meer kwaliteit leveren. Dat we op het einde wat onder druk kwamen was logisch. Want we hebben Zulte Waregem zeventig minuten van het kastje naar de muur gespeeld. Logisch dat een eersteklasser tegen een tweedeklasser een paar momenten afdwingt. Ze brachten ook een grote spits in. Heel goed gevoetbald hebben ze niet, ze bleven met lange ballen werken. Daar hadden we het enkele momenten heel moeilijk mee. Uiteindelijk vieren ze bij Zulte Waregem wel, maar ze beseffen heel goed dat het resultaat andersom had moeten zijn.”