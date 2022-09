Steve De Ridder na debuut bij SK Deinze: “Blij dat ik na enkele moeilijke maanden weer de bal kon raken”

Drie trainingen

Met de A-kern van St-Truiden mocht De Ridder niet meer trainen. “Ik werkte een individueel programma af”, ging de kersverse inwoner van De Pinte verder. “Mijn basisconditie is oké, want ik verzorg me goed. Fysisch zit ik op zestig, hooguit zeventig procent van mijn mogelijkheden, matchritme heb ik te weinig. In de twintig minuten dat ik speelde had ik het niet moeilijk, ik heb niet naar adem moeten happen. Ik was vooral blij om weer de bal te kunnen raken. Dat ik na drie trainingen niet aan de aftrap kwam snap ik. Ik ben al blij dat ik de selectie haalde en mijn eerste minuten maakte.”

Lager na de rust

Maar het leverde geen winst op. Velen hebben de indruk dat Deinze te behoudend voetbalt. En een bal vooraan vasthouden is bijzonder moeilijk. “Toch vond ik dat we een goeie eerste helft speelden”, aldus De Ridder. “Op bepaalde momenten drukten we RWDM weg en kwamen we aan enkele kansen. Dankzij het doelpunt van Gaëtan Hendrickx net voor de rust konden we met een goed gevoel naar de tweede helft. Maar daarin stonden we lager, hadden we precies schrik en slikten we op een stilstaande fase de gelijkmaker. We kwamen er niet meer uit, stonden een tweede goal toe. In het slotkwartier was het van moeten en kwamen we er wel enkele keren uit. We dwongen nog een paar kansen af. Deze match hoefden we niet te verliezen.”