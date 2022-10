Steve Cottry neemt zowel A- als B-ploeg van Diksmuide onder zijn hoede: “Ik krijg het thuis nog uitgelegd”

Dankzij een negen op negen gunt SV Diksmuide zichzelf wat ademruimte. Meer zelfs: het klimt op tot de vijfde plaats in het klassement, tot op drie punten van leider Wevelgem City. “Die goede reeks was broodnodig om weg te raken uit de onderste regionen, het moraal wat op te krikken en de rust in de ploeg terug te brengen”, steekt Steve Cottry van wal. “De marges zijn nog bijzonder klein, maar het doet deugd om in die top vijf te staan. Hoe we het verschil maakten de voorbije weken? Benny en ik probeerden opnieuw positiviteit in de groep te brengen, wat faalangst weg te nemen en het teamgevoel voorop te plaatsen. De gemiste start ten spijt, is de kwaliteit binnen de spelersgroep nooit verdwenen.”