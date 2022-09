Steve Cottry en Diksmuide B zijn opnieuw de jongste ploeg uit de reeks: “Reken erop dat we dit jaar minder leergeld zullen betalen”

“Ik zag in het tussenseizoen heel wat jongens vertrekken”, bevestigt T1 Steve Cottry. “Een deel koos voor een nieuwe uitdaging, terwijl ook enkele jongens doorstroomden naar onze A-ploeg in eerste provinciale. Zo stonden er tegen Keiem al meteen zes nieuwkomers op het veld. Spelers die we halen uit onze eigen U17- en U19-ploeg. De oudste speler op het wedstrijdblad was negentien jaar, de jongste zestien. Je ziet dat wij opnieuw opnieuw met voorsprong het met de jongste ploeg uit de reeks zullen doen.”

Dat gebrek aan ervaring resulteerde vorig seizoen in een lange strijd om het behoud. “Ik blijf echter bij mijn vaststelling dat in onze vorige jaargang echt een ongelooflijk grote dosis pech kenden. Vaak waren we de betere ploeg, maar gaven we in het wedstrijdslot de match nog uit handen of misten we een gezonde dosis koelbloedigheid in de zone van de waarheid. Ik hoop en denk dat we dit seizoen minder leergeld zullen betalen en we onszelf sneller van het behoud kunnen verzekeren. De eerste maanden werd mijn ploeg vol jonge pupillen vaak scheef bekeken door de concurrentie, maar ondertussen hebben we al meermaals bewezen dat we heel goed kunnen voetballen.”