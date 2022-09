Steve Cottry en Diksmuide B goedgemutst na klinkende derbyzege: “Opnieuw de jongste ploeg uit de reeks”

“De wedstrijd zelf was een aangenaam kijkspel, met aan beide kanten heel wat kansen, waarbij Keiem, ietwat tegen de gang van het spel in, vanop de stip, op voorsprong kwam. We panikeerden niet en na de pauze kwam mijn ploeg helemaal onder stoom. De doelman en het doelhout stond eerst in de weg, maar uiteindelijk wisten we meer dan verdiend nog vier keer te scoren.”

Minder leergeld

Diksmuide B was vorig seizoen met voorsprong de jongste ploeg uit de reeks en dat is deze jaargang niet anders. “Enkele van mijn meer ervaren jongens zijn vertrokken of doorgestroomd naar de A-ploeg, waardoor we opnieuw heel wat jongens van onze U17 en U19 moeten inpassen. De oudste speler op mijn wedstrijdblad was 19 jaar en dat zal de komende maanden allicht niet veel veranderen. Dat gebrek aan ervaring resulteerde vorig seizoen in een lange strijd om het behoud, maar ik blijf bij mijn vaststelling dat we een ongelooflijke dosis pech kenden. Ik hoop dat we dit seizoen minder leergeld zullen betalen en we we onszelf iets sneller van het behoud kunnen verzekeren”, besluit Cottry, die dit weekend TSC Proven ontvangt op De Pluimen.