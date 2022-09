Steve Cornelissen leidt vanaf deze maand de COR Academy Tennis & Padel op TC Zevenbergen in Lier

In de provincie Antwerpen is Zevenbergen één van de traditieclubs en de traditie van een zeer degelijke tennisschool wil Steve Cornelissen in Lier verderzetten. De ex-A-speler was de laatste jaren aan de slag bij het Edegemse David Lloyd en start vanaf maandag 26 september met zijn COR Academy Tennis & Padel op Zevenbergen. “Het is een heel klein beetje thuiskomen want in mijn beginjaren als trainer gaf ik hier al les bij Steven Martens”, aldus Cornelissen. “Ik ben klaar om een nieuwe start te nemen en zowel de club als de tennisschool te doen groeien. Het was via bestuurslid Stijn Wildiers dat ik in contact kwam met Zevenbergen. We willen de lat hoog leggen en voor iedereen een kwalitatief aanbod bieden. Uiteraard is het de bedoeling om extra jongeren naar Zevenbergen te lokken. We gaan de plaatselijke scholen benaderen en op zaterdag 17 september is iedereen tussen 10 uur en 14 uur op de club welkom voor een kennismaking.”