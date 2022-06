Steve Bould (ex-Arsenal) wordt de nieuwe T1 van Lommel SK

City Football Group was er al een tijdje mee bezig achter de schermen en de knoop werd vandaag doorgehakt. Steve Bould speelde bijna 400 wedstrijden in de Premier League als verdediger. In 1988 maakte hij de overstap van Stoke City naar Arsenal. In elf seizoenen op Highbury kwam hij bijna aan 300 wedstrijden. Op zijn palmares staan twee titels, de FA Cup en de League Cup in 1993. Een jaar later mocht hij meevieren bij de zege in de Europese beker der Bekerwinnaars. In 1998 kwam de dubbel. Daarna speelde hij nog voor Sunderland en zijn schoenen hing hij aan de haak in 2000.