Steve Bartholomeeussen bezorgt Zoersel eerste zege van het seizoen: “Het was nu al een zespuntenmatch”

voetbal eerste provincialeDe nul is van het bord voor Zoersel. Na drie nederlagen op rij boekte rood-groen zondag in en tegen ’s Gravenwezel-Schilde (0-2) een eerste zege van het seizoen. Met dank aan Steve Bartholomeeussen, die beide Zoerselse treffers voor zijn rekening nam.

Na nederlagen tegen Ternesse, Tisselt en Mariekerke-Branst was Zoersel niet bepaald vol vertrouwen afgezakt naar de buren uit ’s Gravenwezel-Schilde. “Die nul op negen is natuurlijk niet leuk, maar ik moet wel zeggen dat het voetballend niet eens zo slecht was”, vertelt Bartholomeeussen. “Enkel tegen Tisselt kenden we een offday, maar de andere twee matchen hebben we verloren omdat we gewoon minder kwaliteit hebben dan de tegenstanders. Dat is geen schande. En al zeker niet omdat we allesbehalve een slechte match hebben gespeeld tegen zowel Ternesse als Mariekerke.”

Niet onklopbaar

In tegenstelling tot Zoersel was ’s Gravenwezel-Schilde nog ongeslagen dit weekend. “Dat bewijst dat het een lastige ploeg is om tegen te spelen. Ze beschikken bijvoorbeeld over heel veel duelkracht en loopvermogen en tegen dat soort tegenstanders hebben wij het vaak moeilijk. Anderzijds hebben ze ook nog niet gewonnen, want ze hadden voor zondag alleen nog maar gelijk gespeeld. We wisten dus ook dat ze niet onklopbaar waren.”

Bartholomeeussen hoopt dat de Zoerselse trein nu vertrokken is. “Met De Kempen, Berg en Dal en Berlaar-Heikant staan ons nu drie bijzonder lastige matchen te wachten. Daarom was het ook broodnodig dat we afgelopen weekend iets raapten. Het was eigenlijk zelfs al bijna een zespuntenmatch in ons geval. Bovendien konden we een opsteker gebruiken na onze nul op negen.”

Eerste twee treffers van het seizoen

Bartholomeeussen had met twee goals een groot aandeel in de zege. “Het waren pas mijn eerste treffers van het seizoen en als je dan meteen twee keer kan scoren, is dat extra leuk. Vooral omdat het ook nog eens twee heel belangrijke goals zijn, want we mogen dan wel ietwat versterkt zijn ten opzichte van vorig seizoen. Dat was er aan ons puntenaantal voor dit weekend niet aan te zien. Het zal trouwens sowieso weer een heel seizoen lang knokken worden, maar we gaan er alles aan doen om ons opnieuw te redden.”

