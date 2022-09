Steve Bael wil met Ninove drie punten pakken in midweekmatch tegen Visé: “Nadien wacht ons een zwaar vijfluik”

De gekwetsenboeg van Ninove zit nog aardig vol. Zo is Menco Deryck meerdere weken out met een breuk in het voetbeentje. Hij moet meer dan waarschijnlijk onder het mes. Ook Florin Grancea is nog niet volledig hersteld en zit nog in de wachtkamer. Brian Marmitte mag dan weer een kruis maken over zijn seizoen wegens een zwaar kruisbandletsel. Beter nieuws is er van Boris Djoum die normaal weer bij de kern komt en ook Stef De Backer raakt tegen woensdagavond speelklaar. Achter de naam van Alain Lufira staat dan weer een vraagteken.

“Er wacht ons een wedstrijd tegen een ploeg waar ik een kleine acht jaar geleden met Deinze al een keer tegen voetbalde”, opent flankaanvaller Steve Bael zijn relaas. “Echt goed kennen we ze niet, maar het valt op dat er bij hen veel geroteerd wordt. Ze hebben ook heel wat profspelers in hun rangen lopen. Sowieso hebben we al door dat in deze reeks veel ploegen een stevige organisatie neerzetten en de ruimtes daardoor heel klein zijn. Ook in onze laatste match op Winkel, dat toch een 14 op 18 heeft gepakt, kwamen we tegenover een hecht blok te staan. Het punt dat we daar meer dan verdiend gepakt hebben, moet ons vertrouwen geven voor Visé.”

Comfortabel

Bael is sterk aan het seizoen begonnen en lijkt ook een vaste waarde te zijn in het team van coach Haydock. “Ik speel iets lager op het veld in vergelijking met de voorbije jaren. Ik ken natuurlijk deze reeks wel van mijn periode bij Deinze. Het gaat er allemaal wat tactischer en afwachtender aan toe. Maar ik voel me momenteel heel goed in mijn vel en ben heel content met het niveau dat ik haal. Het wordt belangrijk om tegen Visé de drie punten thuis te houden. Nadien wacht ons best een zwaar vijfluik met Dessel, Knokke, Patro Eisden, Luik en La Louvière. Willen we met een comfortabel gevoel die matchen aanvatten, dan winnen we best woensdagavond”, aldus Bael.

