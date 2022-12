Steve Bael kijkt met Ninove rode lantaarn Hoogstraten in de ogen: “We kunnen ons eigenlijk geen misstap veroorloven”

Voetbal eerste nationaleNog twee opdrachten staan er VK Ninove te wachten voor de winterstop. Met amper twee zeges in de laatste tien wedstrijden is het voor de jongens van coach Haydock stilaan de hoogste tijd om nog eens de drie punten te pakken. Een uitmatch bij rode lantaarn Hoogstraten is daar op papier de uitgelezen gelegenheid toe, maar op niveau van eerste nationale is dit al lang geen vanzelfsprekendheid meer.

Na de uitzege van drie weken geleden op Antwerp leek Ninove weer de goede flow te pakken. Maar de verloren thuismatch tegen het als voorlaatste gerangschikte Mandel zette iedereen opnieuw met de voetjes op de grond. Ook vorige week tegen Olympic Charleroi speelde Ninove een meer dan behoorlijke eerste helft, maar een lichte strafschopfout strooide opnieuw roet in het eten.

“Het is niet de eerste keer dit seizoen dat we onszelf de das omdoen”, blikt flankaanvaller Steve Bael terug. “Op dit niveau zijn details nu eenmaal beslissend. Een kleine dekkingsfout of dom balverlies voor de zestienmeter kunnen voldoende zijn om de punten uit handen te geven. Zo hebben we al meerdere keren onszelf in de problemen gebracht dit seizoen. De voorbije jaren konden we dit nog rechtzetten of was er geen man overboord als dit gebeurde, nu wordt alles meteen afgestraft. Het verschil tussen tweede en eerste nationale mag je echt wel groot noemen.”

Tegenstander Hoogstraten pakte vorig seizoen met een straatlengte voorsprong de titel en nu staan de Kempenaars met amper zes punten onderaan. Het zegt veel over het niveau van deze reeks. “Dat zegt inderdaad veel en toont aan dat winnen zaterdagavond niet zomaar logica is. Het klopt wel dat we ons eigenlijk geen misstap kunnen veroorloven. Ergens is het wel van moeten, ook omdat we als groep met een positief gevoel de winterstop in willen gaan”, aldus Bael.

Winnaars

Voorlopig houdt Ninove nog vijf ploegen achter zich en is van een degradatieplaats nog geen sprake. De club blijft sterk geloven in een gunstige afloop. “We zijn een groep van winnaars en het feit dat we dat dit seizoen nog maar vier keer konden doen, is uiteraard wennen. Maar de sfeer is en blijft goed. Niemand ziet het hier somber in. We moeten ons optrekken aan de positieve momenten uit de voorbije wedstrijden. We hopen nu nog wat punten te sprokkelen. Met nieuwkomer Özkan en doelman Van Den Noortgaete die terugkeren na de winterstop krijgen we bovendien ook nog bijkomende ervaring bij. Dat zou ons sterker moeten maken.”

