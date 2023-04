Steve Bael gaat voor vijfde seizoen in shirt van KVK Ninove: “Ik voel me hier thuis”

Vince Van Cleemput met Antwerp Giants naar Leeuwarden: “Dit is een ideale leerschool”

Telenet Giants Antwerp verdedigt vrijdagavond zijn leidersplaats in het hoge noorden van Nederland. Giants, nog ongeslagen na zes wedstrijden in de Elite Gold, speelt tegen Leeuwarden, dat nog steeds op zoek is naar een eerste zege in de cross border-fase.