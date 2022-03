Steve Bael en KVK Ninove laten steek vallen in titelstrijd: “Ons niet wegsteken achter afwezigheden”

De Schutter die gestopt is met voetballen. De Bauw die een schorsingsdag uitzat. Geenens en Deryck die wegens een blessure niet konden aantreden. Daar bovenop kwam ook nog het nieuws dat Grancea moest afhaken met buikgriep. Tal van afwezigheden om op te vangen dus voor de verplaatsing naar Zelzate en ook tactisch moest er geschoven worden. De amper 18-jarige Baptiste Boulez mocht zo zijn debuut maken in de eerste ploeg die bovendien ook Persoons zagen uitvallen na zware maar onbestrafte tackle op de enkel (afgescheurde ligamenten). “Maar toch mogen we ons niet wegsteken achter deze afwezigheden. Op Baptiste na hadden alle jongens die op het veld stonden ervaring op dit niveau, maar natuurlijk niet allemeel met evenveel matchritme”, meent flankaanvaller Steve Bael.

Tot drie keer toe kwam Ninove op achterstand op Zelzate. Twee keer slaagden de bezoekers erin om die achterstand weg te werken, maar de derde keer was er te veel aan. “Als je erin slaagt om op een moeilijk veld als dat van Zelzate twee keer te scoren, dan moet je minstens met een punt huiswaarts kunnen keren. Alle doelpunten die we slikten waren te vermijden. Bij de eerste goal verdedigen we te slap, het tweede doelpunt valt na flagrant buitenspel en de derde tegentreffer slikken we door een afgeweken bal. Dat is bitter natuurlijk, maar geen ramp aangezien rechtstreeks concurrent Lokeren-Temse ook punten liet”, aldus Bael die zelf het tweede doelpunt maakte en daarmee zijn totaal op negen bracht.

Eindstrijd

Volgend weekend wacht Ninove al opnieuw een topper met de komst van het als vierde gerangschikte Zwevezele. Winnen is stilaan een must nu de eindstrijd nadert. “Nadat we het eindrondeticket hebben gepakt na de eerste periode zijn we beginnen dromen en we hebben ook de kwaliteit lopen om die droom te verwezenlijken. Boodschap is om tegen Zwevezele de rug te rechten”, zegt Bael die met de club nog een gesprek moet aangaan met het oog op een contractverlenging voor volgend seizoen en graag zou blijven. Allan Tshimanga heeft op De Kloppers inmiddels zijn contract voor twee seizoenen verlengd. Ook aanvaller André Ntambue en linksachter Jelle Geenens tekenden voor twee jaar bij. Topschutter Olivier Romero ligt nog onder contract voor volgend seizoen.